¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê57¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¦Ä¹ÃË¡Ê13¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ì¼ù¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×Ãæ2¡¦Ä¹ÃË¤È¥Æ¥Ë¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÃæÂ¼¿ÎÈþ
¡¡º£·î8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤ËÄ¹ÃË¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Î¤ªÍ§Ã£ Êì»Ò3ÁÈ¤Ç½Ð¾ì¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î½Ð¾ì¤ËÌ£¤ò¤·¤á¤¿ÊìÃ£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡Ê¢«ÊìÃ£¤Î¡ËÂç¿Í¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤ËÂ©»ÒÃ£¤ÈºÆÅÙ»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤È¡È¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¥Ü¥ì¡¼¥ß¥¹ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µå¤Î¥¬¥·¥ã¥ê Â©»Ò¤ËÅÁ¤¨¤º¤ËÂÇ¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É²¼¥µ¡¼¥ÖÅù¡¹¡Ä½ª»Ï¤´Î©Ê¢¤ÎÂ©»Ò¤¯¤ó¡×¤ÈÄ¹ÃË¤È¤È¤â¤ËÄ©¤ó¤À»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤¬¡ÖÄ¹ÃË¤È½Ð¤ëºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤À¤ï¤È¡¢³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢Ä¹ÃË¤¬¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢!!!¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÀ¨¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¿Æ»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÎÈþ¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´é±£¤·¤Æ¤â²¿½è¤«°ì¼ù¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÈÂçÃÝ¤Ï2011Ç¯3·î¤Ë·ëº§¡£12Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯9·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê9¡Ë¡¢19Ç¯6·î¤Ë»°ÃË¡Ê6¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
