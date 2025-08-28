血液中に含まれる「がん細胞」を特殊な装置で捉え、AI＝人工知能で検出するシステムを富山市の男性らが開発しました。

そのメカニズムについて取材しました。吉田記者のリポートです。

大永崇さん

「がんというのは、一人一人の患者によって性質が違うんですよ…」



富山市の大永崇さん（63）。県産業技術研究開発センターの元研究員で、4年前に会社を立ち上げました。





がんの原因となる遺伝子情報に基づいて治療を行う、「がんゲノム医療」に関する研究に携わっています。大永さんは2012年、富山大学などの研究者とともに、微細な「がん細胞」をとらえる特殊な装置を開発しました。KNB 吉田颯人記者「樹脂でできたこちらのチップには、細かな凹凸がついています。血液中に含まれる、わずかながん細胞を捕まえることができるということです」

人間の血液中にはごくわずかなCTC＝血中循環腫瘍細胞が含まれています。



大永さんたちの研究チームが開発したチップに採取した血液を流すと、がんと疑われる細胞が細かな凹凸に付着します。

こちらは、その凹凸部分を拡大した写真です。

丸い色のついたものががん細胞だということです。



がんの遺伝子を入手する方法が課題とされるなか、血液で判断できることは体への負担が少ないと大永さんは話します。



大永崇さん

「がん細胞を取るタイミングとして、手術でがんを取るからそれで取れます。または内視鏡で検査して取るが、負担も大きいし繰り返せないんですよね。比較的容易な血液採取で、必要な時に患者のがん細胞を、負担少なく何度もできる。必要な時にできる」



大永さんたちが開発したチップはすでに活用されていますが、これまではがん細胞かどうかを専門家が1枚ずつ目視で確認する必要があり時間がかかっていました。



そこでこのほどおよそ9000個の肺がん細胞をAIに学習させ、高い精度で短時間にがん細胞を見分けることに成功したといいます。



大永さんは、この技術をがんの早期発見や治療に役立てたいと考えています。



大永崇さん

「省力化、短時間化が何を意味するかというと/技術の普及を広めて、一般化・汎用化していくというところに役立ってくると思う。こういうものをつかって、がんの診断や、あるかどうか見つけることはまだ研究中。世界で研究されているところ」

高分子化学が専門で、プラスチックなどを研究してきた大永さん。16年ほど前から富山大学などと連携し、医療分野でのシステム開発に携わってきました。



大永さんは、幼少期にがんで父親を亡くし、自らも食道に腫瘍ができた経験があるなど、がんと向き合ってきました。



大永崇さん

「（自分は）良性でもこんなに大変なのに、がんの患者さんは大変だと思う。もっと早くがんの治療が進歩していたら、亡くならずに済んだのかなとかはありますよ」



複雑で多様ながんに対応するため政府が推進する、がんゲノム医療。医療と工学の融合でがんに向き合う大永さんの挑戦は続きます。



AIの技術が、こうした私たちの健康を守る分野でいっそう活用が進むことに期待したいですね。