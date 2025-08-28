県はきのう、能登半島地震で液状化被害が出た地域への対策を加速させるため、再液状化防止の維持管理費の大半を、県と被災した市で負担する方針を示しました。

電気代などの経常経費は対象外ですが、富山市の藤井市長は住民負担を減らすことは重要として、ほかの4つの市と足並みをそろえて議論を進めたいとしました。



去年の能登半島地震では氷見市や高岡市、富山市など県内5つの市で液状化被害が発生しました。「地下水位低下工法」が有力な対策とされています。





県はきのう液状化対策の維持管理費の大半にあたる集水管やポンプの点検や調査、施設の修繕や更新などにかかる費用を、県と被災した市で半分ずつ負担する方針を示しました。一方、電気代などの経常経費は県の支援の対象外とし、住民負担については各市の判断としました。この経常経費について、富山市の藤井市長はきょうの定例会見で。藤井市長「限りなく住民負担を減らしていくということは非常に大事なのでそこは5つの市の首長一致していますので、どういう形でいくのかこれから加速して議論を進めていきたいと思っている」被災した5つの市で足並みをそろえて議論を進めたいと述べました。富山市東蓮町地区ではおよそ260世帯のうち少なくとも70世帯で住宅の傾きや塀の破損などの被害が報告されています。