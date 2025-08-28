英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が２８日、東京湾に入港した。

英国は、軍事活動を活発化させる中国を念頭に、インド太平洋地域の平和と安定に対して関与する姿勢を鮮明にしている。

英国の空母が日本に寄港するのは２０２１年以来４年ぶり。今月４日から駆逐艦などで構成する空母打撃群として西太平洋で日米豪などと共同訓練を行い、１２日から神奈川県横須賀市に寄港していた。

東京都江東区の東京国際クルーズターミナルで２８日に行われた歓迎式典で、中谷防衛相が「寄港は、欧州大西洋とインド太平洋地域の安全保障が不可分であることを示す」と語った。英国のジョン・ヒーリー国防相は「世界の不確実性が増すほど、英日の協力関係の価値は高まる」と防衛協力の進展に意欲をみせた。

６月には、英海軍の哨戒艦「スペイ」が台湾海峡を通過した。空母打撃群のジェームズ・ブラックモア司令官は本紙のインタビューで「国際秩序に基づくルールと『自由で開かれたインド太平洋』を支えるという英国の意欲を示している」と説明した。

中国軍は９月の「抗日戦争勝利８０年」の軍事行事に合わせて３隻目の空母「福建」を就役させる可能性が取りざたされており、ブラックモア司令官は「注視している」と話した。今回の英空母打撃群の日本寄港は太平洋での活動を拡大させる中国軍へのけん制となる。（国際部 吉岡みゆき）