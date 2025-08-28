¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î½÷²¦¡¢¥ì¥È¥íÁ¬Åò¤ÇºÝ¤É¤¤¥Ó¥¥Ë¡¡¥ª¡¼¥ë¿åÃå¥Þ¥¬¥¸¥óÁÏ´©¹æÉ½»æ¾þ¤ë
¡Ö¤¢¤Î¥³¤ÎÂÎ²¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¿åÃå¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØENTAME 36¡î¡Ù¡ÊÀÇ¹þ¤ß1870±ß¡¢ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬28Æü¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒAward2025¡×¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î½÷²¦¡É»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁëÊÕ¤Ç°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¡¡»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÇÉü³è
É½»æ¤Ï¥ì¥È¥í¤ÊÁ¬Åò¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¡£¿å¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿ÍµûÉ±¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤Ç¡¢»÷Ä»¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢»¨»ï¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÎ²¹¤ÎÅÁ¤ï¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤òÂÎ¸½¡£ËÜ¿Í¤¬¹¥¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊÑ·Á¿åÃå¡É¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2025Ç¯¡È´üÂÔ¤ÎÀ±¡É¤«¤é¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤ËÌö¤ê½Ð¤¿Ê¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¹¥±¤È¥À¥ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Æ°²è¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤ß¤Ý¤ó¤³¤È¹âÁÒèÁ¤µ¤ó¡¢¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤µ¤ó¡¢¿ÈÄ¹148cm¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥Ü¥Ç¥£¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#Mooove¡ª¤ÎÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë²¼Ãå¤Î´ë¶È°Æ·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÂà³Ø½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î¤Á¡¼¤Þ¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
1993Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Âç¥Ð¥º¤ê¤·¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥É¥ë¶È¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£¸½ºß¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥°¥Ã¥º½¸¤á¡×¡£X¡Ê@nitori_sayaka¡ËInstagram¡Ê@uw.sayaka¡Ë¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£