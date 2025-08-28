¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÍ¦»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡ª½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÀÄÌîÌ¤Íè¡õÅ·Îï¹Ä´õ¤¬¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ËÄ©Àï¡¡¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê2¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÅÅ»Ò¼Ì¿¿½¸¡¢ÀÄÌîÌ¤Íè¤µ¤ó¤Î¡ØBrilliant Smile¡Ù¡ÊÀÇÊÌ1500±ß¡Ë¤ÈÅ·Îï¹Ä´õ¤µ¤ó¤Î¡Øßê¤á¤¯¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡Ù¡ÊÀÇÊÌ1500±ß¡Ë¤¬¾®³Ø´Û¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û170cm¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅ·Îï¹Ä´õ¤µ¤ó
ÀÄÌî¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î34ºÐ¡£2017Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¿·ÃÄÂÎ¡¦¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Îï¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤äÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ø°ÜÀÒ¡£170cm¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤Í¦»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£³Æ¼Ì¿¿½¸¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ´67¥Ú¡¼¥¸¡£2025Ç¯4·î1ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»¨»ï¡Øsabra¡Ù3¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡¢Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌî¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ËºÝ¤·¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØÀÄÌîÌ¤Íè¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Å·Îï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°áÁõ¤òÃå¤é¤ì¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀÄÌîÌ¤Íè¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤¢¤ª¤Î¡¦¤ß¤¯¡¡À¸Ç¯·îÆü1990Ç¯8·î21Æü¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹158cm¡¡2017Ç¯¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯¤Ë¿·ÃÄÂÎ¡¦¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë°ÜÀÒ¡£±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆÃµ»¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¿å±Ë¡¢¥¹¥Î¥Ü¡¢ÎÁÍý¡¡¸ø¼°X¡§@miku_aono
¡ÚÅ·Îï¹Ä´õ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤¢¤Þ¤ì¤¤¡¦¤³¤¦¤¡¡À¸Ç¯·îÆü1·î23Æü¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹170cm¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÁÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë°ÜÀÒ¡£170cm ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµ»¡§¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡¡¸ø¼°X¡§@xX_0Kouki0_Xx