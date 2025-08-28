GENERATIONS片寄涼太（30）が28日、VERTICAL GARAGE NAKAMEGUROで、自身がディレクターを務める初のジュエリーブランド「Ruban de bouquet（リュバン ド ブーケ）」のポップアップオープン前日取材を行った。

8月6日にリリースした自身の1stソロアルバム「Bouquet」に収録されている全10曲を花に見立て、天然石に落とし込んで表現した全6種のジュエリーを展開する。「Ruban de bouquet」は和訳するとブーケのリボンという意味で「大切な人の時間が花束だとしたら、このジュエリーがそれをリボンのようにまとめる存在に」と込めた願いを話した。

初めてブランドをプロデュースするに際して特にこだわったことは「日常をきらびやかに、そして特別な瞬間につけても華やかさがある良いあんばいを見つける」ことだといい、デザインチームとの綿密な打ち合わせの成果が出たと充実の表情を浮かべた。

この日は全10種のうち、ネックレスとブレスレット、バングルを身につけて登場。特におすすめだというバングルは、ピンクゴールドとイエローゴールドの2色で構成されている。「女性が男性を優しく包み込むイメージ」でプロデュースしたと話した。

周囲からの反響もあるといい、GENERATIONSメンバーの小森隼からは熱心な応援を受けるとともに「ピアスがほしい」とおねだりを受けていると明かすも「準備していなかった」と笑った。

オープン当日の29日は31歳の誕生日。20代と比べて誕生日の特別感が薄れているとしつつも「（オープンが当日なのは）ありがたいタイミング。是非お祝いの気持ちで足を運んでほしい」。何か祝い事をするかと聞かれると「イベントづくしで準備することが多くて、慌ただしくなりそう」と苦笑いも、充実したスタートの予感をうかがわせた。

31歳の目標は「30代は勉強の年にしたいと思っている。芸術や歴史など学ぶことを深めて、改めて一から勉強したい」と掲げた。