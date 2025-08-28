ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸ Äà¤êËÙ¤Îµû500É¤¤¬Èï³²¤Ë¡Ä ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì°ì»þÄäÅÅ¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¤â600±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§Ãæ
ºë¶Ì¸©¤Îºä¸Í»Ô¤Ç¤¤Î¤¦¡¢ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï600±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å6»þÈ¾¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ëÄà¤êËÙ¡£±«¤ÈÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢²°º¬¤Î¥·¡¼¥È¤Ï·ã¤·¤¯¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÑ¶ñ¤¬¶¯É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¡£·úÊª¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Îºä¸Í»Ô¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢770¸®¤Û¤É¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄà¤êËÙ¤âÄäÅÅ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¤è¤½500É¤¤Îµû¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ºä¸Í»Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤¬Êø¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅÅÃì¤¬Æ»¤òºÉ¤°·Á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È°÷¤¬½Åµ¡¤ò»È¤¤¡¢Å±µî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¡£¼Â¤Ï¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²°º¬¤¬Êø¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¥±¡¼¥¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸Í»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤¬Êø¤ì¡¢ÅÅÀþ¤ä5ËÜ¤ÎÅÅÃì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½600±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢µ¤¾ÝÂæ¤äºä¸Í»Ô¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤ÎÉ÷¤Î¶¯¤µ¤äÈï³²¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£