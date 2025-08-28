¡Ö¶¥ÇÏ¤ËÌîµå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡×32ºÐ½÷Í¥¤Î¡Ö¥Õ¥Ã·Ú¡×±óÀ¬¿ä¤·³è¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¬¥Á¤¹¤®¤ÆÂçÂº·É¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ã¥¹¡ª¡ª¡×
¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¡×ËÌ³¤Æ»¤Ø¿ä¤·³è±óÀ¬¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¹ÔÆ°ÎÏ°î¤ì¤ë¿ä¤·³è±óÀ¬¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡à¿ä¤·³èá¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè(32)¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿ä¤·³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ø¡£23Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ÑÀï¤È¡¢»Ïµå¼°¡õ»î¹ç¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ò´Ñ¾Þ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤ËÁ°¾è¤ê¤·¤Æ¡¢½é¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÎÇ®¤¤»î¹ç¤ÇÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎFRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¿È¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µå¾ìÁ°¤Ç¤ª¤É¤±¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥¿³è¡¢¤ªÈè¤ì¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¥¬¥Á¤¹¤®¤ÆÂçÂº·É¡×¡Ö¤â¤¦ÂçËþµÊ¤Ç¤¹¤Í¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¤ï¤¡¡×¡Ö»ÖÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¿ä¤·»à¤Ì¤Û¤É¿ä¤»¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤¬¿ä¤·¤ò¸Æ¤Ö£÷¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍâÆü¤Ï»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼&¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»ÖÅÄ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Î»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¹Ô¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡ª¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¿ä¤·³è¥Õ¥Ã·Ú¤ä¤±¤ÉºÇ¹â¤ä¤Ê¡×¡Ö¶¥ÇÏ¤ËÌîµå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ËºÇ¹â¤«¤è¡¼¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ã¥¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¤¤ë¤è¤ê¤¢¤ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬»ö·ï¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£