離陸7分後に女が大暴れ…声を荒らげ乗務員殴る　“座席で攻撃的な態度”と複数の苦情　座席に拘束し警察に連行　ロシア上空

上空を飛ぶ飛行機の中で撮影された映像には、赤い髪の女が声を荒らげている様子が映っていました。

次の瞬間、機内から突然、悲鳴が上がります。

別の角度にあった防犯カメラが捉えていたのは、女が機内の奥にいた乗務員の女性2人の顔や頭を何度も殴ってる様子です。

一体何があったのでしょうか。

事件が起きたのは8月23日。

ロシア・モスクワへ向かう飛行機が、シベリアの空港を離陸したわずか7分後のことでした。

乗務員が、座席で攻撃的な態度をとっていると複数の乗客から苦情を受け、女のもとへ向かい、機内での行動規則の一覧が書かれた紙を女に手渡し、説明しました。

その際、乗務員は安全のため一連の様子をスマートフォンで撮影。

すると、そのことに怒ったのか、女は席を立ち乗務員がいる機内の前方へやってきて「携帯を渡せ！携帯だ。携帯をこっちに渡せ！携帯を！！」と詰め寄ります。

女は次第にヒートアップし「私の顔を何で撮ってるの？こっちは客なのよ！」と叫び、乗務員に殴りかかったのです。

女は機内にいた男性客らに押さえられ、そのまま席に連れ戻されました。

女はその後、モスクワに到着するまで座席に拘束され、到着後は警察によって連行されました。

現地メディアによると、殴られた乗務員は警察に被害届を提出していて、警察が捜査を進めています。