【超合金 メタルギアREX】 2026年2月 発売予定 価格：36,300円

BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「超合金 メタルギアREX」を2026年2月に発売する。価格は36,300円。

本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID」に登場した核搭載二足歩行型戦車「メタルギアREX」を超合金シリーズで立体化したもの。

各所に合金を使用され、迷彩柄も塗装で再現。特徴的な二足歩行スタイルも再現され、装備したレドームやレールガンもしっかりと造形さえている。超合金オリジナルの装甲展開ギミックを搭載し、内部のフレームおよびダイキャストパーツが露出。

脚部を延長した最大全高は約180mm。頭部はLEDギミックを搭載。脚部に多数のジョイントが設けられ、広い可動範囲を確保し、オリジナルの装甲展開ギミックと合わせて迫力のディスプレイが楽しめる。

(C)Konami Digital Entertainment (C)2025 Konami Digital Entertainment