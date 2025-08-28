女性に怒りをあらわにするクレーマー…女性が店内でトラブルを起こしているわけでもないのに…｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第5話をごらんください。

店内のトイレで女性がいつも戻していると言う問句さん。ですが、トイレはきれいに使われ変化はありません。





問句さんは女性がいつも戻している「みたい」と言いますが、ただの推測の様子…。店員の坂本さんがそれを指摘しても、主張を変えません。問句さんには関係のないことなのに、なぜそんなに怒っているのか、坂本さんにはわからないのでした。

なぜだか温度感の高い問句さん。何かあったら女性に注意するからと、坂本さんはなだめますが…。





なだめはしたけれど、怒っているという問句さん。坂本さんは疲れた様子ですが、ナエくまさんには疑問が浮かびます。





その女性が、店内で何か問題を起こしているのかと、ナエくまさんは坂本さんに尋ねますが、その答えは「全然」でした。





食事中の問題がないとすれば、お会計時のトラブル…？ナエくまさんはさまざまな可能性を考えますが、それも違いました。





その女性に対して、何故か怒りの感情を持っている問句さん。



ナエくまさんは坂本さんに、何か女性が店内でトラブルを起こしているのか尋ねますが、そのような事実はありませんでした。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





