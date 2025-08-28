長引く物価高騰についてです。家庭で購入するモノやサービスの値動きを見る「消費者物価指数」。生鮮食品を除いた先月の長野市の指数は、前の年の同じ月に比べ「2.9パーセント」上昇しました。これで48か月連続で上回っています。



パネル出すこんなもの用意してみました。「値上げ疲れ度は？」街の皆さんに聞いてみました。



主婦・30代

「値上げ疲れ度！はい！」

「95％ぐらい。（子どもに）好きなもの買ってあげたいんですけど、ちょっと選ばなきゃいけないのが、気持ち的に疲れます」





主婦・30代「75％景気が良くなりそうな気配がないなというのが一番感じるところ。選挙で何が変わったんだろうとか」シルバー人材・70代男性「70％くらいかな。このくらい入っている。節約というより切り崩しだよね。 おれたちは年金生活だから」過去4年間、前の年の同じ月を上回り続けている物価。街で返ってきた答えはそのほとんどが嘆きの声でした。中でも最も物価上昇を感じるというのが「食料品」。７月の長野市の消費者物価指数でも前の年の同じ月と比べ最も上がったのがやはり「食料」で7.8パーセントの上昇でした。最近、2年半住んだインドから帰国したというこちらの女性は疲れ度50％。先日スーパーで買おうとしたのが「シラス」。主婦・40代「100g 499円でした。インドはベジタリアンの国で、お肉が決まったものしかなかったので、（子どもに）お肉とか魚をいっぱい食べさせてあげたい。高かったので、食べさせてあげたいなと思ったけど、戻したりとか。全体のバランスを考えて」こちらの男性は、なんと疲れ度100％！その原因は…。会社員・40代「日本人なのでコメは食べたい。新米が安くなってくれればいいなと思うけど、新米は買えないな、今年。スープスパゲティにして、かさ増しとかしながら、量を少なめでおなかいっぱいになるように頑張っています」連日話題の「コメ」コメを含む穀類の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べ25.7パーセント高くなり、全分類の中で最も上昇しました。コメに関しては、JA全農長野が27日、新米の概算金を発表し、主食用米12銘柄すべてで過去最高に。店頭価格への影響はどうなるのか？心落ち着く日が来る日はあるのでしょうか？