大阪府で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「せせらぎの滝」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
その中から、大阪府で「夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：せせらぎの滝／23票花博記念公園鶴見緑地の中に位置する「せせらぎの滝」は、こぢんまりとした雰囲気が魅力の静かな滝。緑豊かな大きな公園の中にあり、マイナスイオンを感じながらのんびりと過ごせるスポットです。
回答者からは「せせらぎの滝は公園の一角にあり、水音と木陰が心地よく、真夏でも涼しさを感じられるスポットだから」（50代男性／東京都）、「きれいな場所で心身ともにリラックスできそう」（50代女性／神奈川県）、「市街地から比較的近い立地ながら、周囲は豊かな自然が広がる静かな滝。水量は穏やかで、滝壺近くまで行くと涼やかな空気と水の音に包まれます。小川のせせらぎと合わせて散策できるため、真夏のプチ避暑地として最適。休日にふらっと訪れて、暑さを忘れるひとときを過ごしたい場所です」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：箕面大滝／105票大阪府箕面市にある「箕面大滝（みのおおおたき）」は、落差33メートルの美しい直瀑で、「日本の滝百選」にも選ばれている名所。四季折々の自然に囲まれ、夏は滝からの水しぶきと渓流の音に癒される涼感スポットです。
阪急箕面駅から歩いてアクセス可能で、道中は整備されたハイキングコース。道沿いにはモミジや野生の猿も見られ、観光と自然を同時に楽しめるのが魅力です。
回答者からは「滝から比較的近い場所で飛んでくる飛沫も涼しい。ベンチに座りながら涼めるから」（30代女性／兵庫県）、「子供の頃から、何度も訪れてますが、高い所から落ちてくる滝を観ていると、ストレス解消されますね」（50代女性／大阪府）、「大阪といえばというより関西の滝といえば『箕面の滝』のイメージがあります！紅葉の季節も新緑の季節もとても綺麗なイメージがあるので行ってみたいです！」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)