海洋ゴミを回収する活動をしているマリンスイーパー土井佑太さん（32）。ただゴミを拾うだけでなく、回収したルアーをリメイクして販売することで活動資金を確保し、持続可能な海中清掃に取り組んでいます。「誰かが責任をもって拾わなければいけない」という思いから活動を始めて数年、脱サラをしてまで環境問題に取り組む活動に迫りました。





■静岡県沼津市で海中清掃の準備を進める土井さん（7月）

（土井 佑太さん･32歳）

「ここは釣り人や観光客が来る場所で色々なごみがあるので、それを取ろうと思ってます」



もともと、大の釣り好きの土井さんは、静岡県富士市出身で静岡大学を卒業後、静岡県内の企業に就職。しかし、5年前にサラリーマンを辞め、現在は海中清掃を仕事にしています。



土井さんが潜った沼津市の海は深いところで水深10メートルほど。海の中は様々な海の生き物たちが泳ぐ神秘的な景色が広がっていますが、そのすぐそばで目に付くのは放置されたごみです。



■海洋ゴミを新たな形に リメイクルアーとは



（土井 佑太さん･32歳）

「海を見たときに、けっこうごみが落ちてるなと感じた。自分が釣り人だったので、釣りのごみが目立つなと思い、なんとかできないかなとこの活動を始めた。」



釣り人が意図せぬかたちで残したルアーや釣り糸は、海の中で絡まり合いクモの巣のような状況。これまで回収したルアーは3万個以上で、土井さんは回収したルアーを捨てるのではなく、リメイクすることで新たなルアーとして販売しています。



（土井 佑太さん･32歳）

「海中清掃は完全なるボランティアでは続けられない部分がある。活動をすればするほど次の活動資金になるような仕組みでやりたかった。そのかたちとして『リメイクルアー』を制作し販売することを始めた。」

■活動拠点は全国に 新潟県佐渡島では―



全国各地の海洋ゴミ問題を解決しようと全国各地を飛び回る土井さん。ことし7月、YouTubeで「現場の杉浦です!!!」というチャンネル名で活動もしている仲間の杉浦里奈さんと牧野太郎さんと一緒に新潟県佐渡市を3日間訪れました。



（土井 佑太さん･32歳）

「ほとんど『ゴーストギア』というのは手を付けられていないので、海の残されている漁具・網をメインで回収しながら、次に再生可能なごみを回収する」



「ゴーストギア」とは、海に放置された網などの漁具。佐渡島は海流の影響で他の地域で使われた漁具が流れ着き、生き物の命を脅かす存在となっています。



土井さんが訪れた綺麗な砂浜が広がる海岸。実はこの浜、以前はごみであふれていましたが、地元住民が協力して清掃。しかし、手の届かない海のゴミに頭を悩ませていたところ、土井さんらが救世主となりました。



（海の家管理者）

「普通の人のごみ拾いでは、なかなか回収しきれない。私たちは、もう、来るゴミを拾うっていうことぐらいしか頭になかったのが、こうやって土井さんたちが来てくれると、私たちにも頑張ろうと思う。助かります」

■市長も動かした海を守る行動 未来の海を守る戦いへ



美しい海を後世に残すため、土井さんは佐渡市の渡辺竜五市長と海洋ゴミを一緒に拾うことになりました。2人が泳いで向かった先にあったのは岩場に引っかかった網。1時間でも多くのごみを回収することができました。

（佐渡市 渡辺竜五市長）

「こうやって何年も取れなかったこういう産業ごみが回収できるのは嬉しい。このような活動を1歩1歩やっていただけることに、本当にありがたいなと思う。こういう活動を先頭になって日本や世界に発信してもらいたいな」



土井さんは、この回収した網やプラスチックごみも、再生可能な資源として利用できないか模索しています。



（土井 佑太さん･32歳）

「普段、ルアーを拾っている理由が、まず活用できるごみだから。ルアーをリサイクルして販売することで次の活動資金につながる。色々なボランティアの人がごみ拾いをしているが続けるの大変。」



持続可能な海中清掃を続けるため。土井さんの未来の海を守る戦いはこれからも続きます。



24時間テレビ「あなたのことを教えて」静岡PART.3ではマリンスイーパーが活動に込めた思いに迫ります。



【放送日時】

2025年8月31日（日）

PART.1 【朝8時45分頃～9時45分頃】

PART.2 【昼11時24分～12時24分】

PART.3 【夕方4時59分～5時23分】

