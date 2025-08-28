8月27日、お昼のバラエティ番組『ヒルナンデス』（日本テレビ系）が放送。同日のゲストには、8月30日、31日に放送を控える『24時間テレビ』（日本テレビ系）のチャリティーパートナーを務めるKing ＆ Princeが登場した。そんな中、メンバーの郄橋海人のビジュアルが話題となっている。

「この日は彼らの他に、演歌歌手の瀬川瑛子さんがゲスト出演していました。瀬川さんは、大きなピンクの花柄があしらわれた、鮮やかなブルーのセットアップを着用。髪色は金髪のショートヘアで、スタジオにいるタレント陣の中でも一際目立つスタイルでした。しかし、その髪色と髪型がKing ＆ Princeの郄橋海人さんと瓜二つだったんです。放送中、そんな2人の共演にファンがザワついていましたよ」（芸能プロ関係者）

スタジオに登場した郄橋も金髪ヘア。髪も短いため、見間違える視聴者が続出。Xでは、似ている姿を披露した2人を見て、混乱する声が寄せられていた。

《海人くん 瀬川瑛子姉さんと髪色かぶってる》

《たかいとが瀬川瑛子にしか見えない、ヒルナンデスでバグが起きてる》

《海ちゃんかと思ったら瀬川瑛子さん、瀬川瑛子さんかと思ったら海ちゃん》

「郄橋さんはこれまでも度々金髪姿を披露していましたが、ここ最近でイメチェンしたのは7月です。7月19日から21日の3日間、大阪・京セラドーム大阪にておこなわれたツアーの2日目の公演後、公式Instagramのストーリーズには、金髪になった郄橋さんの姿がアップされたんです。当時、突然のイメチェンがファンの間で話題となり、Xでは一時トレンド入りするほどでした」（前出・芸能プロ関係者）

突然金髪にした理由を郄橋本人はこう語っている。

「8月15日に放送された『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）に出演した郄橋さん。MCの坂上さんに《なんで金髪にしたの？》と聞かれると、《家族旅行に行くんですけど、その景気づけで》と理由を告白していました。7月より放送スタートし、中村倫也とダブル主演を務めているドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）では黒髪の郄橋さんが映っていますから、撮影も落ち着いたタイミングだったのかもしれませんね。まさかここにきて、大御所の瀬川さんと丸かぶりなスタイルになるとは、郄橋さんも思いもしなかったでしょうね」（前出・芸能プロ関係者）

スタジオがより華やいだことは間違いない。