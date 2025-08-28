¤³¤ì¤Ï¼«Âð!!!?¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é7Ç¯¡ªTAKAHIROà¼êºî¤êÎÁÍý¼Ì¿¿á¤Ë¡Ö¤½¤ÎÎÁÍýÃ¯¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¼¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¯ÍÍ»Ò¤¬Éâ¤«¤Ö¡×
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎÁÍý¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ª
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È)¤¬¸ø³«¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÎÁÍý¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¡×¡Ö°ì²Æ¤ÎÊÒÁÛ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¯¤ÆÎï¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¶æÃÎ°ÂÄ®¡ÖLIST FARM¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¼«Âð¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥³¡¼¥ó¤´ÈÓ¤È¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÎÁÍý¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ëµ¨Àá¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öºé¤Á¤ã¤ó¤ªÎÁÍý¤¸¤ç¤¦¤º¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¡Öºé¤Á¤ã¤ó¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹♡¡×¡Öºé¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼êÀ½¹¬¤»¼Ô¤À¤Í¡Á¤¿¤«¤Ô¡¼¤Ï¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤¦¤¨¤ËÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¤ÎÀ¨¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤ÎÎÁÍýÃ¯¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤ä¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤¿¡£
¡¡TAKAHIRO¤Ï2017Ç¯9·î¤Ë½÷Í¥¤ÎÉð°æºé¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯3·î¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¡¢º£Ç¯2·î¤Ë»°½÷ÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£