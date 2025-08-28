ホロライブ・宝鐘マリン、誕生日の後輩ホロメンに送った“エモい”メッセージにファン感動「あったかすぎる」「てぇてぇからもっと見たい」
「ホロライブ」所属のVTuber・宝鐘マリンさんが、27日に自身のエックスを更新。誕生日を迎えた後輩ホロメンへ贈ったお祝いメッセージを公開すると、その温かな内容にファンから反響が寄せられた。
【写真】ファンも感動！ 宝鐘マリンさんが後輩に送った温かいメッセージ
マリンさんがお祝いの言葉を届けたのは、同日に誕生日を迎えた音楽グループ「FLOW GLOW」の綺々羅々ヴィヴィさん。ヴィヴィさんは誕生日当日、自身のチャンネルで凸待ち配信を実施していたが、収録が長引き参加できないと判断したマリンさんは、彼女にメッセージを送信した。そこには「ヴィへ お誕生日おめでとう！！！ 体操に毎日来てくれたり、コラボで気軽にツッコミ入れてくれたりめちゃたすかりまくってるよ〜 いつもありがとう」と、祝福と感謝の思いがつづられていた。
このメッセージを受け取ったヴィヴィさんは、「マリちゃん収録あったのにありがとうございます！ 配信中読ませてもらいました！！ ホロぐらアフレコで、じつは演技派なの見せたいしマリン先生とお絵描きコラボしたい…！」とリプライ。先輩後輩の絆を感じさせるやり取りとなった。
2人の交流を目にしたファンからは、「エモい マリン船長とヴィヴィちゃんとのコラボ楽しみ待ってる」「てぇてぇからもっと見たい」「あったかすぎるメッセージだ 全部の質問に答えてるの優しすぎる」「やはりマリン船長のホロメン分かり手力すごいな」など、称賛と期待の声が相次いだ。
引用：「宝鐘マリン」エックス（＠houshoumarine）
