「こんな大人っぽかったっけ？」本田紗来、季節外れのサンタコス姿！ 「サンタさん自体がプレゼント」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは8月27日、自身のInstagramを更新。サンタクロースのコスチュームを着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】本田紗来の季節外れのサンタコス姿
ファンからは「綺麗なサンタさん」「もはやサンタさん自体がプレゼントです」「天使すぎる」「こんな大人っぽかったっけ？」「指細くて可愛い」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】本田紗来の季節外れのサンタコス姿
「綺麗なサンタさん」本田さんは「来年度のカレンダー撮影でサンタさんに！」とつづり、1枚の写真を投稿。カレンダー撮影のオフショットを公開しました。かわいらしいコスチュームとは裏腹に、メイクは濃いめのリップで大人っぽい仕上がり。透けるような色白な肌にピンクチークが映えていて、透明感のある美しさを感じます。
『Ray』の専属モデルとしても活動フィギュアスケート選手やタレントとしてだけでなく、ファッション誌『Ray』（主婦の友社）の専属モデルとしても活動する本田さん。24日には、同誌10月号のカットを一部公開しました。「少女な私も 大人な私も たくさん詰まってます！」とあるように、さまざまなコーディネートに身を包んだ本田さんを見ることができます。気になった人は、雑誌もチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:堀井 ユウ)