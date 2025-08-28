»þ¤ò¤«¤±¤ëÅÅÏÃ¤¬²áµî¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª¡¡¥¤¥ó¥ÉÈ¯¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥óSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ù¸ø³«·èÄê¡õÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡²áµî¤Î¿Í¤ÈÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÅÅÏÃ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥®¥ã¥ó¥°¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢±¿Ì¿¤ò½ñ¤´¹¤¨¤è¤¦¤ÈÂçÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥¤¥ó¥ÉÈ¯SF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê¸¶Âê¡§Mark Antony¡Ë¡Ù¤¬¡¢11·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£30ÉÃÍ½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·þÅÚ½ÅÍè¡ª¡¡²þ¤¶¤ó¾åÅù¡ª¡¡¶ËºÌ¿§¤ÎËþ´êÀ®½¢¥à¡¼¥Ó¡¼¡ª ¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ù30ÉÃÍ½¹ð
¡¡1975Ç¯¡¢¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Á¥é¥ó¥¸¡¼¥ô¥£¤Ï¡¢²áµî¤Î¿Í¤ÈÄÌÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅÅÏÃµ¡¤òÈ¯ÌÀ¡£¤½¤ÎÅÅÏÃµ¡¤Ç²áµî¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ä¿Æ¤·¤¤¼Ô¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±È¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Î¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ëÌñºÒ¤òÌ¤Á³¤Ë²óÈò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Íø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁªÂò¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·Èà¤Ï½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤Ç¥®¥ã¥ó¥°¤Î¹³Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÅÏÃµ¡¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡£20Ç¯¸å¡¢¼«Æ°¼Ö½¤Íý¹©¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¶öÁ³¤«¤é¤½¤ÎÅÅÏÃµ¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÀÇ½¤È»ÈÍÑÊýË¡¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ç¥®¥ã¥ó¥°¤Î¿ÆÊ¬¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¥Þ¥À¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ÎË´Éã¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢»þ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤Î½ñ¤´¹¤¨¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂçÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡Ä¡£
¡¡²áµî¤Ë·Ò¤¬¤ëÅÅÏÃ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö½¤Íý¹©¤Î¥Þ¡¼¥¯¤È¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÎÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬ÆüËÜ½é¸ø³«¤Î¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¥ô¥£¥·¥ã¡¼¥ë¡£¥Þ¡¼¥¯¤¬»ý¤ÄÅÅÏÃ¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÎÁêËÀ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥¬¥ë¥¿¥ó¥À¡¦¥À¥Ö¥ëX¡Ù¤ä¡ØÀ¯ÅÞÂç²ñ ±¢ËÅ¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¡Ù¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¡ÉS¡¦J¥¹¡¼¥ê¥ä¡¼¡£
¡¡Ç»¸ü¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤È¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê²èºî¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥¢¡¼¥Ç¥£¥¯¡¦¥é¥ô¥£¥Á¥ã¥ó¥É¥é¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡30ÉÃÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢²áµî¤Î¿ÍÊª¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥®¥ã¥ó¥°¤Î¹³Áè¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¸òºø¡£±¿Ì¿¤ò½ñ¤´¹¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÊÔ½¸¹çÀï¡É¤¬¡¢¡Ö¶Ë°¥®¥ã¥ó¥°vs¤½¤ÎÁêËÀvs¤½¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»Í¤ÄÇÃ!¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¶ËºÌ¿§¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Îº£¤ò¼è¤êÌá¤»¡½ »þ¤ò¤«¤±¤ëÅÅÏÃ¤¬²áµî¤òÊÑ¤¨¤ë!?¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¬²áµî¤Ë·Ò¤¬¤ëÅÅÏÃ¤ò¶´¤ó¤ÇÎ©¤Ä»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
