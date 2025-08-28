ゆらぎ肌ケアにVTが新提案♡ガーリックリードルSの先行販売がロフトでスタート

韓国発スキンケアブランド「VT」から、注目の新作が登場します。2025年8月29日（金）より全国のロフトにて先行販売されるのは、ニンニク成分※1を配合した「ガーリックリードルS ジェルクリーム」と「ガーリックリードルS スポットクリーム」。それぞれ異なるテクスチャーと使用感で、毛穴や皮脂の気になる肌やポイントケアに対応。ゆらぎ肌をサポートする2種類のアイテムで、自分にぴったりのケアを見つけてみませんか？

軽やかジェルでデイリーに

「ガーリックリードルS ジェルクリーム」（50mL / 1,870円税込）は、毛穴や皮脂のトラブルが気になる方におすすめ。

CICA REEDLE®※3やパントテン酸※4に加え、ニンニクエキス※1を配合し、肌をさっぱりと整えてくれるのが特徴です。

軽やかなジェルテクスチャーなので、毎日のデイリーケアに使いやすく、全体的にゆらぎにくい肌コンディションへと導いてくれます。

スペシャルケアに濃厚クリーム

「ガーリックリードルS スポットクリーム」（15mL / 1,397円税込）は、CICA REEDLE®※3を高配合※5。

肌全体にのせてフェイシャルクリームのように使うことも、米粒大でのせて気になる部位だけをケアすることも可能です。

濃厚なテクスチャーで、特にスペシャルケアとして頼れる存在。チクチク感が苦手な方は部分使いがおすすめで、ゆらぎ肌をじっくり整えたい方にぴったりです。

※1 ニンニク根エキス(保湿)

※3 ツボクサエキス(整肌)、シリカ(スクラブ)

※4 整肌成分

※5 VTのガーリックラインの内

自分に合ったケアを選んで♡

「ガーリックリードルS」シリーズは、ジェルとスポットの2種類から選べるのが大きな魅力。

共通成分のニンニクエキス※1やCICA REEDLE®※3、パントテン酸※4が肌をサポートし、ニンニク特有の匂いも気にならない処方になっています。

デイリーケアで肌を健やかに保ちたい方も、ポイントでしっかり整えたい方も、自分に合ったアイテムでゆらぎ肌と向き合ってみてはいかがでしょうか♪