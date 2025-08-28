¡Ö¾¾ËÜ¡½¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬àÉü³è2¥·¥ç¥Ã¥Èá!?¡¡¥Ï¥ê¥¦¥ê¥µ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤ÎÀ¼
ÉÍ¤Á¤ã¤ó¾¾¤Á¤ã¤ó²¿¤â¤«¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎàÉü³è2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¾ËÜ¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥ê¥¦¥ê¥µ¡£»ý¤Á¥Í¥¿¤ÎàÉÍÅÄ²í¸ùá¤ËÊ±¤·¤¿¥¹¥«¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Ç¡¢à¾¾ËÜ¿Í»Öá¤ò»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ëJP¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Àà¤â¤Î¤Þ¤Í¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óá2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Îà¤â¤Î¤Þ¤Íá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤¢¡¼¡×¡Ö´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£