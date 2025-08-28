“吉本新喜劇”美女38歳、プールサイドで水着美スタイルを公開
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が28日、自身のインスタグラムを更新し、プールサイドでの水着で佇むショットを公開している。
【写真】足長い！ “吉本新喜劇”美女38歳“の水着姿（3枚）
金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
そんな金原はこの日、「プールガチ勢！！！ 市民プールにまで手を出したよ。笑」「遊び目的じゃないよ。 有酸素目的！」とつづり、スポーティな水着姿で友人とプールサイド（市民プール）に佇む姿を公開している。
コメント欄には「足長〜」といった声が寄せられている。
引用：「金原早苗」インスタグラム（＠kiiiiin37）
