“トランジスタグラマー”天木じゅん、ピラティスに打ち込むウェア姿が美しすぎ「パワーアップしましたね」
グラビアアイドルや俳優としても活躍する天木じゅんが、28日までにインスタグラムを更新。ピラティスをする近影を公開すると、美しさに反響が集まった。
【別カット】背中も美しすぎる天木じゅん（ほか4枚）
天木は「痩せたら行こうと思ってたpilates 久しぶりに再開 本当に綺麗なスタジオであっという間の50分間でした pilates結構苦手だったけど、今日で好きになった」とつづり、ソロショットを多数公開。抜群のスタイルがあらわになったウェア姿や、肩甲骨剥がしを施術した前後の背中が収められている。
コメント欄にはファンから「相変わらずお美しい」「さらにお美しくパワーアップしましたね、じゅんちゃん」「セクシーじゅんちゃん」など、絶賛の声が集まった。
■天木じゅん（あまき じゅん）
1995年10月16日生まれ。兵庫県出身。アイドルグループ「仮面女子」のメンバーとして活躍。2015年にグループを卒業。グラビアアイドルとしての活動と並行して女優業にも進出。映画やテレビドラマにも出演中。
引用：「天木じゅん」インスタグラム（@jun.amaki）
