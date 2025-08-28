『ボイプラ2』ランク間の争いが激化 キム・ゴウンが涙「デビューできないかも」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第7話が、きょう28日に放送される。
【番組カット】日本人練習生最高順位！感謝を伝えるマサト
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第7話では「第1回生存者発表式」で生存した48人の練習生たちが、ユニットに分かれてステージを披露する「ランク争奪ポジションバトル」の続きを放送する。今回の「ランク争奪ポジションバトル」ではボーカル、ダンス、ラップのポジションに分かれ、オールスターランクと2スターランクがチームを作り、創作ステージを披露。今回のバトルを終えると、2スターランクが全員脱落となる。
予告映像では「第1回生存者発表式」で16位のキム・ゴウンが「デビューできないかも」と泣きながら落ち込む様子が映し出され、26位の日本人練習生・センも「脱落したくない」と涙を流す。脱落危機にある2スターランクの練習生たちはオールスターランクを手にするために気合十分に練習をスタートさせ、マスターも「2スターの方がいい」と評価する場面も。さらに「第1回生存者発表式」で3位を獲得したサンヒョンが「音程が合っていない」と指摘されるシーンもあり、ランク間の争いが激化することを予感させる。
本番では、ハイレベルなステージが次々と繰り広げられ、練習生たちも大きく目を見開くなど驚きの表情を見せる。オールスターランクを手にした練習生、スペシャルベネフィットを獲得する1位のチームが明かされる。
【番組カット】日本人練習生最高順位！感謝を伝えるマサト
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
予告映像では「第1回生存者発表式」で16位のキム・ゴウンが「デビューできないかも」と泣きながら落ち込む様子が映し出され、26位の日本人練習生・センも「脱落したくない」と涙を流す。脱落危機にある2スターランクの練習生たちはオールスターランクを手にするために気合十分に練習をスタートさせ、マスターも「2スターの方がいい」と評価する場面も。さらに「第1回生存者発表式」で3位を獲得したサンヒョンが「音程が合っていない」と指摘されるシーンもあり、ランク間の争いが激化することを予感させる。
本番では、ハイレベルなステージが次々と繰り広げられ、練習生たちも大きく目を見開くなど驚きの表情を見せる。オールスターランクを手にした練習生、スペシャルベネフィットを獲得する1位のチームが明かされる。