カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（27）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組「Dugout Discussions」にゲスト出演。26年WBCへ出場する可能性について語る場面があった。

ヌートバーは、23年WBCで日本代表の“リードオフマン”として大活躍。知名度も大きく上がった。WBCの次回大会は26年3月。ヌートバーは「出れたらいいね」とコメントしながらも「今のところはまだ未定かな」と出場の可能性について言及した。

「自分としては、代表でプレーするなら最高の状態でいたいんだ。もしそうできないと思ったら、やらないよ。自分に気持ちとしては、もちろんWBCでプレーしたい」と説明した。

しかしWBCで国を背負うというのは大きな意味を持っているという。「もし自分やチームが“ふさわしくない”と思えば、それでいいんだ。でもちゃんと実力で選ばれたらもちろん参加するよ」と語った。

最後に23年の決勝・米国戦についても「あれは今でも夢みたいで現実感がないんだ」と回想して、この話題を締めた。