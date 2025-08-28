女優の奥菜恵（46）が27日放送のフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。意外な“推し活”を明かした。

2人の娘が高1と中2と言う奥菜にMCの明石家さんまは「そんなに大きいお子さんいてるんだ。それは凄い、この若さっちゅうのは」と奥菜の若さに驚きを隠せなかった。

この日は“若く見える人の共通点”について番組が展開。「普段からワクワクすることしていますか？」と聞かれた奥菜は「私は推し活をしています」と明かした。

さんまから「韓国アイドル？」と聞かれると「もそうですし、お相撲も大好き。お相撲とStray Kidsってグループがあるんですけど」と、相撲と韓国の8人組ボーイズグループのファンであると明かすと、共演者からも驚きの声。

相撲については、好きな力士を聞かれると「みんな好き」と答え、共演のお笑いコンビ「EXIT」りんたろー。から「箱推し」と言われ苦笑していた。

加齢医学専門医の岡本宗史氏から「ワクワクする人ほど、若く見られる可能性がある」と語り、「普段からワクワク感とかドキドキ感を持つことが体にとって非常に大切」と説明され、うなずいていた。