一番くじ『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』発売決定　ダンボール型ティッシュケースなど“らしい”アイテム多数

バンダイスピリッツより『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』が発売される。店頭では9月26日より順次、オンラインでは9月30日17時より販売がおこなわれる。また、9月23日に渋谷PARCOで開かれるポップアップストアでの先行販売もあわせて発表された。

【画像】スネークが潜入しているティッシュケース含む各賞一覧

A賞、ダブルチャンス賞は「ダンボール潜入ティッシュケース」、B賞は「レーション型クーラーバッグ」、C賞はドアが開くと効果音が鳴る「エフェクトーン」と、普段使いできるアイテムを“メタルギアソリッド仕様”にしている。

D賞は「名台詞カルタ」、E賞は「サバイバルハンカチ」、F賞は「ステーショナリー」、G賞は「クリアファイル＆映画フィルム風しおり」を収録している。いずれも作中のセリフやビジュアルを活かしたアイテムとなっており、ファングッズとして満足のいく内容だ。

ラストワン賞では「即席ラーメンタイマー」がもらえる。キッチンタイマーとなっており、スネークとEVA、パラメディックとの即席ラーメンに関連した無線音声を楽しめる。

