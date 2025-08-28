カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（27）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組「Dugout Discussions」にゲスト出演。23年WBC優勝後の日本人選手との関係について語る場面があった。

ヌートバーは、23年WBCで日本代表の“リードオフマン”として大活躍。知名度も大きく上がった。「仲間はめちゃくちゃ素晴らしい人たちで、自分の母が彼らと仲良くなってくれたおかげで、関係も凄く良くなったんだ」と回想した。

そして8月上旬のロサンゼルスでのドジャースとの3連戦の際には、大谷翔平投手と山本由伸投手を家に招待して一緒に夕食を食べる約束していたと明かした。

しかし大谷は試合中に死球を受けて、急きょ欠席になってしまったようだ。「山本は来てくれて、凄くいい時間だったよ。彼と自分の母もすごく仲良くなった」と夕食会の様子を説明した。

ドジャースとの3連戦中には、大谷と目が合った際にお互いに笑い合う場面もあったという。「元をたどれば、ただの外国人が日本に行って、誰も知らなかったのに、そこから築けたものなんだよ。本当にクールだよね」とコメントして、この話題を締めた。