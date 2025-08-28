■＜サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson＞

11月15日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

11月16日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

open9:00 / start10:30 / 20:30終演予定

▼出演者 ※五十音順 / 敬称略

【Day1・11/15(土)】

ASKA、打首獄門同好会、岡崎体育、OKAMOTO’S、氣志團、クリープハイプ、聖飢魔II、7ORDER、10-FEET、20th Century、細川たかし(OPENING CEREMONY ACT)、ももいろクローバーZ、柳家睦＆THE RATBONES (WELCOME ACT)、ヤングスキニー、ROTTENGRAFFTY

【Day2・11/16(日)】

アイナ・ジ・エンド、秋山竜次(ロバート / OPENING CEREMONY ACT)、氣志團、君島大空 合奏形態、ゴールデンボンバー、ジュースごくごく倶楽部、私立恵比寿中学、-真天地開闢集団-ジグザグ、超ときめき♡宣伝部、DJダイノジ (WELCOME ACT)、Dragon Ash、NEWS、BUCK∞TICK、RIP SLYME、レキシ

▼チケット

1日入場券 15,000円 / 2日通し入場券 27,000円

青春18入場券 10,000円

※青春18入場券対象：小学生・中学生・高校生及び2026年4月1日段階で18歳以下の方

※小学生以上有料/未就学児童は無料(保護者同伴の場合に限る）

一般発売日：10/4(土)10:00〜

【氣志團万博HP最終先行受付(先着)】

受付期間：8/28(木)19:00〜9/30(火)23:59

https://eplus.jp/kishidanbanpaku25/

※イープラスの会員登録（無料）が必要です。

※受付に関する詳細は受付画面にてご確認下さい。

主催：オフィス男闘呼塾エンターテインメント

企画：オフィス男闘呼塾エンターテインメント

制作：氣志團万博2025実行委員会 / THE FOREST

特別協賛：サントリー株式会社 / エプソン販売株式会社

協賛：株式会社クラブハリエ

協力：株式会社イープラス

（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077