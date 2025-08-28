日本代表 アメリカ遠征メンバー発表、森保一監督会見要旨
日本サッカー協会(JFA)は28日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで記者会見を行い、9月のアメリカ遠征2試合に臨む日本代表メンバー25人を発表した。森保一監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクターが登壇し、約40分間にわたって質疑応答を行った。
●山本昌邦ナショナルチームダイレクター
「W杯予選が無事に終わり、いよいよW杯本番に向けて世界トップ基準のチームとトレーニングマッチができる。メキシコ、アメリカというFIFAランク上位のチームとマッチメイクして、ここにたどり着けたこと、マッチメイクの担当者も長い時間かけて、しっかりと整えてくれたということで、良い相手とこのタイミングでできることに感謝したい。今回のメンバー選考にあたり、コーチングスタッフ中心に100人以上のラージグループをしっかりチェックしながら視察して、コーチングスタッフ、テクニカルスタッフ、それぞれ役割分担をしてきた。選手層が厚くなっているのは指導者の方々が底上げをしてくれていることもあり、きめ細かく丁寧に選手をチェックしてもらっている結果、この素晴らしいメンバーが編成できた。そこに感謝したい。日本サッカーの底力がついているという意味合いもあると思う。今回はW杯開催地であるアメリカで2試合行うということで移動が厳しくなっている。W杯本番も想定し、あえて移動、気候、時差、食事、芝生の質もトライがしっかりできる環境を整えてもらったことが素晴らしいことだと捉えている。監督とW杯本番に向け、さらなるステージで良い挑戦、調整の場になればいいかなと思っている」
●森保一監督
「アメリカの地でメキシコ、アメリカという我々よりFIFAランク上位のチーム、来年の北中米W杯の開催国である2チームと対戦できることは我々にとってこれまでやってきたことを確認するにあたっても素晴らしいことだと思う。これからW杯に向けて個々の強化、チームの強化という点で素晴らしい相手と戦うことができると思っている。マッチメイクしてくれた皆さんに感謝したい。またアメリカで試合ができるということで本番を想像、想定したこともたくさんできると思う。W杯本番の地でこうして強豪と試合ができることを楽しみにしている。今回もこれまでどおりに親善試合ではあるが、最終予選やW杯本番含めて、一戦一戦我々が勝利を目指して最善の準備を尽くしてベストを尽くす。この2試合でも、できる限りの準備をしていきたい。一戦一戦勝利を目指して戦うことはどんな親善試合であっても公式戦と変わらず覚悟を持って戦いたい。我々の戦いを見てくださる方に一戦一戦勝利を目指しながら戦い、さらにチームが世界トップ基準を目指しながら戦うところを見てもらい、共闘してもらいたい。9月の2試合も共闘、応援をよろしくお願いします」
―アジアのチーム以外とするのが久しぶりだが、W杯本番で戦う可能性がある相手とどのような戦いを見せたいか。ピッチ外ではどのようなことを確認していきたいか。
森保監督「まずはアジア予選と今回の2試合の違いはまだ想像、想定の段階だが、強度が変わってくると思う。最終予選の対戦相手はどちらかというと組織的に守備をして、そこからカウンター狙いというところがあったと思うが、メキシコにしてもアメリカにしても、おそらくよりプレッシャーをかけて戦ってくる。特に初戦のメキシコは個々の局面で激しくバトルを挑んできて、そこから試合の流れをコントロールしてゴールに向かうというのをこれまでもやって来られたので、我々にとって全ての局面で激しいプレッシャーの中でプレーしないといけないのはアジアと変わってくる。また個人の部分でも、アジアの戦いでもヨーロッパで世界の舞台で日常のプレーをしている選手もいるが、よりメキシコ、アメリカというところでは世界の激しく厳しい環境の中でプレーしている選手も多いので、全体的には激しさと厳しさがアジアとは変わってくると思う。W杯を想定した部分ではまだドローが終わっておらず、どこで試合をするかは決まっていないので、全てがW杯想定というところではないが、まずはアメリカの地に立って試合をする雰囲気を感じる、想像できるということは来年に向けてモチベーションを上げていく意味で非常に大きいところがあると思う。1試合目から2試合目は西から東に移動するところで、アメリカ国内でも3時間の時差がある。その中でも中2日で試合をするところで、W杯では中2日はないとは思うが、W杯でも時差や気候の違いにアジャストしながら最高のコンディションを作って戦わないといけないところはW杯想定になると思う」
―アメリカ代表、メキシコ代表の特徴が違う。攻守でそれぞれの特徴をどう捉えているか。
森保監督「シンプルに今持っている印象をお伝えすると、メキシコのほうがよりオールコートのプレッシングをしてくる、プレッシャーをかけながら試合の主導権を取っていこうとする印象がある。一方、アメリカはまずは(マウリシオ・ポチェッティーノ)監督の就任から選手を固めるというより、いろんな選手を試しながら、これから戦術の浸透をより多くの選手に促しながらチームを固めていっている作業をされている印象がある。チームの戦いの中でも個々の強度は高いが、より組織的に守備をしながら、速い攻撃につなげていくところは同じいい守備からいい攻撃でも、やり方や戦術の面で違いがある印象を持っている」
―キャンプ地選びはどのようなスケジュールを組んでいるか。
山本ダイレクター「これまでもすでにコーチングスタッフ、サポーティングスタッフが何回も現地視察をして、抽選会までに揃えておくものは全部揃えられるように視察を終えていくという状況で、今回も行うことになっている。しっかりと視察を進めており、スタッフもフィジカルコーチも含め、いい準備ができる体制で何名かが残って継続して視察を行う予定になっている」
森保監督「9月の活動が終わってからアメリカのキャンプ地を回っていきたいと思っている。監督が全てを知っておくということも大切だとは思うが、我々には信頼できる力を持ったスタッフがいる。各スタッフが自分の責任からチームを勝たせる、選手を成長させる、チームを成長させることをやってきている。そのスタッフに託すことも同時にチームワークとしてやっていきたい」
―中2日の選手起用をどう考えているか。
森保監督「実際に移動もあり、選手の負担を考えれば、今後の我々の最強を作るためにより多くの選手たちに厳しい戦いを経験してもらうことはチームの成長にとっても必要だと思っている。最終的にどうするかは現地に立って、その時に見て感じたことで判断したいが、(1試合目から2試合目に向けて起用する)メンバーは大幅に変えていきたいと思っている」
―3月のコアメンバーに近いチームだと思うが、6月、7月の底上げからも数人入っている。メンバー選考の考えは。
森保監督「一言で言うと今回のベストだと思う。そこが全てかなと思っている。3月、6月、7月と言うことでメンバーは各活動で大きく変わってきた。これまでのコアメンバーがどれくらいで、どれくらいの新戦力が入ってきたか、それが多いのか少ないのかは皆さんの判断にお任せしたい。ただその活動ごとのベストということで考えているし、今回も1試合1試合の勝利というところは目指しながら、いま招集できるベストということで勝利とこれからチームの成長に向けて招集させてもらったメンバーかなと思う。3月、6月、7月のE-1の活動から言うと、最終予選で大幅にメンバーを変更することはなかったが、チームの活動の中でのチームづくりということで、絶対的に固めるつもりはないが、リスクは冒してはいけないというところも考えた。その時のベストということで考えてきた。選手たちは我々が選んでいる、私自身が選んでいるというよりも、選手が我々に対して選ばせているということがすごく大きいと思い、いつもスカウティングをしている。各国でいろいろな特色があるが、より高いところでプレーしている人を見ながら、日常どのようなところでプレーしているかが基本でありながら、代表の活動の時にどれくらいできたかということを総合的に考えて今回招集させていただいた」
―普段よりも少ない25人のメンバーが選ばれているが、ボランチの選手が少なく、6月の活動と同様に追加招集の予定はあるか。またこのような招集方法になった理由は。
森保監督「今日これから、今週末にかけての試合を見て、最終的に最低でも一人は増やそうと思っている。理由としてはケガやコンディションを見極めるということから来ている」
―名刺がわりの180分だと思うが、どんな名刺を置いてきたいか。アメリカではメジャーリーグが行われているが、大谷翔平選手に負けないようにという思いはあるか。
森保監督「まずは親善試合であっても一戦必勝というところはこれまで通りやりたいと思っている。メキシコは自国ではないとはいえ、ヒスパニック系の人がいっぱい応援に来ると思うし、2試合とも完全アウェーと言ってもおかしくない状況で試合をするのかなと思う。厳しい環境でも勝って、日本は手強いというところを感じてもらえれば。また勝利を目指すと同時に、メキシコやアメリカと同様、これからさらにチーム力を上げていくためにどういうチャレンジをしないといけないかということもこの2試合に含まれている。まだ経験値をもっと上げていかないといけない選手も日本代表にいるし、戦術的にもより浸透度を高めて、選択肢を広めていくことが必要。選手層、戦術の幅を広げられるようにということで両方とも考えてチャレンジしたい。大谷さんは本当に日本国民に夢と希望を与えている素晴らしい野球選手だなと思う。大谷さんに負けないようにとは全く思っていないが、野球、サッカー、同じスポーツというカテゴリで社会貢献をしていく仲間だと思っている。サッカーはサッカーから、世界での戦いで日本の皆さんに日本人の誇りを持っていただけるように全力で戦いたい。サッカーから、スポーツから日本全国の国民の皆さん、世界で頑張っておられる日本国民の皆さんに日常の活力になるエールを送れるようにベストを尽くしたい」
―移動、時差調整で考えていることは。
山本ダイレクター「W杯本番に向けてやれることは全てやる、トライしていく、良い準備をしていくことが我々チームを支えるスタッフの仕事だと思っている。移動に関してはあえて4時間がかかる飛行機移動にトライする。スタッフもたとえば移動が入れば、着いた時の食事をどうするかなど、シェフが一緒に動けば1回分の食事はいい準備ができないこともある。そういうところを詰めていくことが過密日程で戦う、選手のコンディション、コーチングスタッフのコンディション、それをサポートするスタッフのコンディションがすごく重要なので、8試合を戦うためのリサーチができればと思っている。厳し目の移動が出てくるので、いろんなものが出てくるのかなと思う。しっかりと次の準備につなげていきたい。気候のことは浦和さんともテクニカルスタッフのデータも含めてやりとりをさせてもらっている。実際にその辺の情報も見極めて、オールジャパンで一緒になって、Jリーグのサポートも受けながらできればと思う」
―トレーニングをする期間がいつもより長いと思うが、チーム力を上げる上でトレーニングに落とし込みたいことは。
森保監督「システム、戦術的なところで4バック、3バック、試合の中で可変できるようにというのは全体で共有したい。どちらでいくかというより、両方できるように準備していきたい。基本の戦術的なところでは準備期間が短いと全体共有が難しく、先発組にシフトして試合への準備を進めるが、(時間があることによって)前回から期間が空いているのでこれまでの戦術の確認をしながらメキシコ戦に向けてベースのコンセプトと、その試合におけるコンセプトを全体に共有できると思う」
―これからW杯メンバー選考も熾烈になると思うが、重視していきたいことは。
森保監督「選手たちは日常から激しく厳しいポジション争いの中で日々戦って、自分のポジションを確立して試合に出ていると思う。これまでよりも殻を破るためにチャレンジしている姿勢がうかがえて、成長していると感じさせてもらえるように積極的にアグレッシブにチャレンジしてほしい。あとは明らかな結果、周囲と違う存在感を見せてもらいたい。特に得点という結果はわかりやすいし、攻撃の選手に関しては得点にこだわって、数字を残してほしいと思っている」
―ケガ人が続いているCBでは荒木隼人、安藤智哉を招集したが、どのようなことからE-1選手権組からメンバーに組み込んだか。これだけケガ人が出ていて編成が難しいと思うが、どう捉えているか。
森保監督「まずはディフェンスラインの選手が多いということもあるが、ケガ人が全体的に候補選手にも多いと思っている。ケガに関しては選手たちが一番痛くて辛い思いをしていると思うので、選手たちには少しでも早く焦らず治してもらって、自分の納得のいくプレーをできるように回復してほしいというお見舞いの気持ちを伝えていければと思っている。ただし、ケガ人であったりとか、さまざまな理由で招集できなかったり、コンディションが上がらなかったりという選手はいるものだと思っている。予定はあくまでも予定であって、現実の中で何ができるかということにおいてはケガ人が出て、チーム編成が難しくなったというところは否めないが、もともと選手の選択肢の幅は広がっているので選考は難しい状況にあったのも事実。経験値の高い選手たちがケガをして、経験値の低い選手を招集してプレーすることになるが、自分がやってやろうと思っている選手たちが出てきてくれて、経験値を上げて、その選手の成長がある。それが我々の代表、所属チームの力になっていくことがあると思うので、そこに期待をしたいと思っている。現実しかないと思っているので、本人にとってもチームにとっても痛いものだが、現実のベストという気持ちを持っているので、特に私自身は困ったというよりも、この中で何をベストとしてやれるか、何をさらに成長させられるか、このメンバーでどういう結果を出せるかということを自然と考えさせてもらっている。来年のW杯に向けてということでこれまでもいわゆるコアメンバーを多く招集させてもらい、所属チーム等々を考えた時、W杯本大会で選ばれる予想、想像がある中で活動はしているが、最終的に誰が選ばれるか、W杯本大会で誰がプレーできるかもその時の現実に立ってみないとわからないと思って準備をしている。私も含めてチームスタッフも一戦一戦、結果責任があって、その中で選手と同様に長期的な目標はもちろん持って戦うが、短期的なところをどれだけ突き詰めてやれるか、生き残りをかけてやれるかは選手も含めて同じ。そこも含めて目の前の現実しかない。なのでケガ人が出ていろんなアクシデントがあったりする中でも何ができるかというのをより準備していけるように、これまでもできるだけ多くの選手を招集させてもらい、選手層の幅を広げる、チームづくりの土台を広げながら最強、最高のチームをW杯本大会に作れると思って活動してきたので、これからもその気持ちを持って一回一回の活動でベストを尽くしたい」
(取材・文 竹内達也)
