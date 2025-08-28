静岡県伊東市の田久保市長が8月29日に予定されている定例の記者会見で記者からの質問に答えない意向を示していることが分かりました。市の幹部は「公人としての説明責任を果たすべき」と苦言を呈しています。

【動画】田久保真紀市長が定例会見の記者質問に答えない意向 =静岡・伊東市

＜東部総局 竹川知佳記者＞

「市の幹部らが、市長に報道対応をするよう説得するため、市長室に向かいます」

伊東市によりますと、田久保市長は29日に予定されている定例記者会見で市からの発表事項以外に関して質問に答えない意向を幹部らに示しています。市役所への苦情をはじめとする問い合わせは28日までに8000件を超えていてそのほとんどが市長への説明責任を求めるものだということです。

市の幹部は市長の姿勢に苦言を呈します。

＜伊東市 木村光男総務部長＞

「公人としての立場がありますので、説明責任は果たしていただきたい」

8月29日の記者会見について田久保市長はー

＜記者＞

「あすの記者会見は？」

＜田久保真紀市長＞

「・・・」

田久保市長をめぐっては8月29日午後4時から百条委員会の8回目の会合が開かれる予定です。