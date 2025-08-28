米ラスベガス在住でフィギュアスケート女子トリノ五輪４位の村主章枝さん（４４）が、現在の姿を披露した。

フィギュアスケートの振り付けや子供の指導をしている村主さん。日本時間２８日までにインスタグラムを更新し、「この夏は、生徒たちのトレーニングで本当に充実した日々を過ごしました。いくつかの大会にも出場し、生徒たちが様々なチャレンジに挑戦しました」と近況を報告。

「６月の大会では、賞を受賞しトロフィーを獲得したり、さらには Ｅｘｃｅｌ Ｆｉｎａｌ に進出した選手もいました！ ここまで来ることができたのは、保護者の皆様、そして私のチームで支えてくださる素晴らしい先生方のおかげです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！」とつづり、指導者としての姿をアップした。

さらに連続投稿で「生徒たちへのサプライズ誕生日パーティー。大会の後は楽しいパーティーがありました。チームが大きくなり、全員が揃う機会は減ってきましたが、楽しい時間を過ごせました」とつづり、リンクの外で楽しむ様子も掲載。

茶髪のロングヘアで笑顔を見せる村主さんにフォロワーは「素敵！」「お元気そうで何よりです」「レジェンド」「全く変わらない すごっ」「可愛い過ぎ」「美しく素敵」との声を寄せた。

村主さんは４月３０日放送のテレビ朝日系特番「鶴瓶孝太郎 転職したら人生〇〇だった件」に出演した際、映像制作のプロデューサーに転身したと報告。２０１９年に米ラスベガスで映像制作会社を設立し、短・長編の映画を制作。映画賞８部門を受賞したヒット作も生み出すなど本格的に活動し、「カンヌ（国際映画祭）とかアカデミー（賞）で賞を獲れるぐらいの作品が撮れたら」と話していた。またＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」（２２年）などに出演した俳優・柿澤勇人と親戚であることも明かしている。