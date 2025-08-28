【9月のムーンアクション】9月9日は魚座の満月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■9月のムーンアクションは？

9月の満月のことをネイティブアメリカンはHarvest Moon（収穫月）と呼んでいました。Harvest Moon（収穫月）は作物を収穫する秋分後の時期を表しています。また、9月の満月の明るさや月の出が早いことも表しているのだそうです。

8月の中旬から2月の中旬ぐらいまで、オリオン座が南の空にきれいに見えます。月の女神アルテミスはオリオンを見て一目で恋に落ちます。でも、蜜月は長くは続きませんでした。

それに嫉妬したアルテミスの兄のアポロンは、オリオンを殺そうともくろみます。アポロンが放ったサソリに追われて海に入ったオリオンを、アルテミスに嘘をつき、弓矢で射抜かせます。アルテミスは真相を知り、悲しんで夜空に上げました。

今でも後ろには、同じく星座になったサソリがいてオリオンを狙っているのだそうです。オリオン座は都会でも比較的よく見えますので、この時期夜空を見上げてみましょう。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■9月1日〜10日

1日（月齢8.9）……人にやさしくするといいことありの日。見返りを求めてはだめだけど。

2日（月齢9.9）……早起きして散歩を。ラジオ体操に参加もオススメ。

3日（月齢10.9）……ジャンクフードは控えめに。体にいいもの摂りましょう

4日（月齢11.9）……夢のお告げがありそう。朝起きたら忘れないうちにメモを。

5日（月齢12.9）……専門書を読むのにいい日。自分の分野外のものを。

6日（月齢13.9）……いい指導者に巡り合えそう。知人の紹介が有望。

7日（月齢14.9）……自分を見つめ直すのにいい日。厳しい意見も聞いて。

8日（月齢15.9・満月）…… 月がきれいに見える場所がラッキー。愛情問題もうまくいきそう。

9日（月齢16.9）……パワーストーンを月にかざして浄化を。5分ぐらいが適当。

10日（月齢17.9）……今日は我慢せずに自己主張を。ただし、感情的にならないで。

9月9日は重陽の節句。奇数の一番大きな数である9が重なることから、中国では大変おめでたい日とされていました。この日は菊の節句と呼ばれます。日本では飛鳥時代の頃から貴族たちが菊の花をめでて、菊酒を飲んで長寿を願いました。

菊は万病を避け、長寿を伸ばす不老不死の霊薬とされています。この日に菊の花を飾ったり、お酒に菊の花を浮かべたお酒を飲んだりするのがオススメ。お酒がだめなら、お好きな飲み物に浮かべましょう。"

