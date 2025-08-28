¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´üOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤¬²Î¤¦¿·¶Ê¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×¤¬¡¢10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë4ËçÌÜ¤ÎEP¡Ø²Ä°¦½÷»Ò¡Ù¤Ø¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤Ï¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ù¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¡Ø¶³¦¤ÎRINNE¡Ù¡ØMAO¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤â¤Ä¡¢¹â¶¶Î±Èþ»Ò¸¶ºî¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤Ç¡¢´°Á´¿·ºîÅª¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè2´ü¤¬2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24:55¡ÁÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¸µµ¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¶ÊÄ´¤ò°Õ¼±¤·¡¢J-POP¤ÎÃæ¤Ë¤É¤³¤È¤Ê¤¯»¨Â¿¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²ÃÌ£¤·¤Ä¤Ä¡¢Ëã¿ý¤äÎÁÍý¤ÎÍÑ¸ì¤òº®¤¼¤Æ¡¢¸ìÏ¤¤ÎÎÉ¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç»í±©¤Ë²Î¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÆü¡¢¡Ø²Ä°¦½÷»Ò¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê½ç¡¢Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·10·î11Æü¤Ë¤ÏÀ¾µÜ¤Ç¡¢10·î13Æü¤Ë¤ÏÎ©Àî¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÈCD¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ä°¦½÷»Ò¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
·ÁÂÖ¡¿²Á³Ê¡§ÄÌ¾ïÈ×1·ÁÂÖ¡¿ÀÇ¹þ2,500±ß
Í½Ìó¡§https://wed-camp.lnk.to/kawaiijoshi_CD
Pre-Add/Pre-Save¥ê¥ó¥¯¡§https://wed-camp.lnk.to/kawaiijoshi
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÁ´8¶Ê¡Ë
M1.¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼ ¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M2.¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥´¡¼¥¹¥È¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë
M3.¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥ê¥¢¥ó
M4.²ø½ÃÅç¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤Ó¥´¥¸¥é¤ÎµÕ½±¡×¼çÂê²Î¡Ë
M5.¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Êgot2b ¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤»ä¤Ø¡× ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°¡Ë
M6.¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈCM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ë
M7.Æ°¤¯ÅÀP¡ÊAmazon Original¥É¥é¥Þ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè7ÏÃ¼çÂê²Î¡Ë
M8.´ê¤¤¤Ï¤®¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ê±Ç²è¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡×¼çÂê²Î¡Ë
¡¦ÆÃÅµ
Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(2Ëç¥»¥Ã¥È)
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î6Æü(¿å) 18:00¡Á2025Ç¯8·î31Æü(Æü)
¡¦ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
amazon.co.jpÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¡¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÅµ¡§A4¥µ¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÆÃÅµ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡¡¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡Ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ver.¡Ë¡¡¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
CD JAPANÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡ÊCD JAPAN ver.¡Ë¡¡¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡Ê±þ±çÅ¹ ver.¡Ë¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
4th EP¡Ø²Ä°¦½÷»Ò¡ÙÈ¯ÇäµÇ° ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö&CD¥µ¥¤¥ó²ñ
¢¨¥é¥¤¥Ö¤Î´ÑÍ÷¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°ÊýÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¡¿CD¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
@ºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)13:30¡Á
¡¦²ñ¾ì¡§ºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º ËÜ´Û4F¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦ÌÚ¤ÎÍÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¦¾ÜºÙ¡§https://wmg.jp/wedcamp/news/90242/
¡÷¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯10·î13Æü(·î¡¦½Ë)13:30¡Á
¡¦²ñ¾ì¡§¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô 2F ¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
¡¦¾ÜºÙ¡§https://wmg.jp/wedcamp/news/90241/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü
ÊüÁ÷/ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24:55¡ÁÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
◼︎¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¦¤¨¤Î¤¤ß¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý¹¨Èþ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÈ²¬µ£¡¢óîÆ£²Â»Ò¡¢ÂçÄÅ Ä¾¡¢ÀîÂ¼¹¬Í´
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÆâÆ£ Ä¾¡¢ÀÄÌÚÎ¤»Þ¡¢·ªÈø¾»¹°
POP¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡§ËÌÂ¼¤ß¤Ê¤ß
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÂçÀîÀéÍµ¡¢ÎÓ ÎµÂÀ
¿§ºÌÀß·×¡§³ÀÅÄÍ³µª»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÃÇ¼ ÆÆ
ÊÔ½¸¡§Ìø ·½²ð
²»¶Á´ÆÆÄ¡§±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ä¹Ã«ÀîÂîÌé
Áª¶Ê¡§³ý¸¶Ëüµ¯»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
²»³Ú¡§ÏÂÅÄ·°
´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
À©ºî¡§MAPPA
À½ºî¡§¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¥¥ã¥¹¥È
Áá²µ½÷ÍðÇÏ¡§»³¸ý¾¡Ê¿
¤é¤ó¤Þ¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
Å·Æ»¤¢¤«¤Í¡§Æü郄¤Î¤ê»Ò
Å·Æ»¤Ê¤Ó¤¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß
Å·Æ»¤«¤¹¤ß¡§°æ¾å´îµ×»Ò
Å·Æ»Áá±À¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¡§¥Á¥ç¡¼
¶Á ÎÉ²ç¡§»³»û¹¨°ì
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡§º´µ×´Ö¥ì¥¤
¥à¡¼¥¹¡§´Ø ½ÓÉ§
µ×±ó»û±¦µþ¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥
¶åÇ½ÂÓÅá¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¶åÇ½¾®ÂÀÅá¡§º´ÁÒ°½²»
È¬ÊõÀÆ¡§°æ¾åÏÂÉ§
¥³¥í¥ó¡§¿¿»³°¡»Ò
¾®ÇµÅìÉ÷¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
»°Àé±¡ Äë¡§µÜÌî¿¿¼é
ÇòÄ»¤¢¤º¤µ¡§ÍªÌÚ ÊË
¸ÞÀ£Å£ ¸÷¡§ÀÐÅÄ ¾´
¤¤¤Á¤í¤¦¡§´Ø ÃÒ°ì
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§½ïÊý¸°ì
¡ã¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é Zepp Tour 2025/2026¡Á²Ä°¦½÷»Ò¡Á¡ä
2025Ç¯
12·î26Æü¡Ê¶â¡ËZepp Nagoya¡¡OPEN 18:00 / START 19:00
12·î28Æü¡ÊÆü¡ËZepp Fukuoka¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
2026Ç¯
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Namba¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
1·î25Æü¡ÊÆü¡ËZepp Sapporo¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
¡¦Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¡¡¢¨´ü´Ö¡§9·î1Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=D3150005
¡¦1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡5,800±ß
¡¦1³¬¸åÊý»ØÄêÀÊ¡¡6,000±ß
¡¦2³¬»ØÄêÀÊ¡¡6,300±ß
¡ö4ºÐ°Ê¾å¤ÏÍÎÁ¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ¡Ë
¡ö3ºÐ°Ê²¼¤ÏÉ¨¾å¤ÇÌµÎÁ¡£ºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤ÏÍÎÁÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥×¥ì¥ß¥¢¥é¥¤¥Ö 2025Â³ÊÔ¡ä
9·î£µÆü¡Ê¶â¡ËÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ»ÔÌ±²ñ´Û
9·î23Æü¡Ê½Ë¡¦²Ð¡Ë·§ËÜ¡¦¹ÓÈøÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë·§ËÜ¡¦¹ç»Ö»ÔÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ö¥ë¡×Ê¸²½²ñ´Û
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ëº´²ì¡¦´ð»³Ä®Ì±²ñ´Û
10·î£µÆü¡ÊÆü¡Ëº´²ì¡¦´òÌî»Ô¼Ò²ñÊ¸²½²ñ´Û
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¼¢²ì¡¦¤Ò¤³¤Í»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶
¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙ¡§http://www.wed-camp.com/#tour
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok