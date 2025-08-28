ハーゲンダッツの新作は豆乳ベースなのに濃厚〜！チョコ感がアップした「チョコレート＆マカデミア」が楽しみ

暑さが少し和らぐと、濃厚なアイスクリームが恋しくなりますよね。

ハーゲンダッツの豆乳ベースアイスクリーム『GREEN CRAFT』には、濃厚なチョコ感がよりアップしたミニカップ「チョコレート＆マカデミア」が登場。

9月2日（火）から全国で販売がスタートします。

からだ想いのハーゲンダッツ『GREEN CRAFT』シリーズ



ハーゲンダッツの『GREEN CRAFT』は“植物性ミルク”をベースにした、牛乳不使用のシリーズです。

これまでのハーゲンダッツにはなかった“からだ想い”と“ご褒美感”を両立させた、人気のアイスクリームですよ。

チョコ感がアップした「チョコレート＆マカデミア」が登場



新作のミニカップ「チョコレート＆マカデミア」（税込351円）は、GREEN CRAFTのファンをさらに増やすために、定番フレーバー「豆乳チョコレート＆マカデミア」をアップデート。



豆乳ベースなのにチョコレートの濃厚な味わいが楽しめる『チョコレートアイス』に、香ばしくカリッとした食感の『マカデミアナッツ』を組み合わせ。

試食調査では約80％の人が“豆乳で作られたアイス”だと気づかないほど、チョコの濃厚感＆クリーミーさがアップした、ご褒美フレーバーなのだとか。

より濃厚になったチョコアイスのヒミツをチェック



開発担当者さんによると、さらに濃厚になった『チョコレートアイスクリーム』には、エクアドル産カカオマスを使用して、豆乳の風味を抑えながらチョコレートの華やかな風味や深みを引き出しているそうです。

さらにチョコレート原料を増量することで、チョコ好きも大満足な濃厚な味わいに。



また豆乳原料の配合を調整して、豆乳の風味を抑えた食べやすさはそのままに、コクとクリーミーさがより感じられる味わいとすっきり心地よい後味を実現。

濃厚なチョコレートアイスにマカデミアナッツのカリッとした食感と香ばしい風味が、食べ応えと絶妙なアクセントをプラスします。



GREEN CRAFT「チョコレート＆マカデミア」は9月2日（火）から、全国のスーパー、コンビニなどにて販売がスタート。

チョコ好きはもちろん、「豆乳はちょっと苦手」という人も試してみてはいかがでしょう。

※表示価格は希望小売価格です。

ハーゲンダッツGREEN CRAFT「チョコレート＆マカデミア」 特設サイト
https://www.haagen-dazs.co.jp/

参照元：ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 プレスリリース