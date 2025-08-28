夏の猛暑で野菜や果物にも異変が起きています。秋の味覚のブドウやナスにも影響が出ています。

◇

埼玉県坂戸市には、天気急変の爪痕が残っていました。

屋根がなくなりむきだしになった建物にはニワトリがいました。突風の被害にあったのです。

あたりにガレキが散乱。電柱が道路をまたぐように倒れていました。

27日夜、天気が急変した埼玉県。坂戸市内では、フロントガラスを猛烈にたたきつける雨が降りました。

午後6時過ぎに突風が発生したとみられ、建物1棟と電柱5本ほどが倒れるなどの被害が出ました。また周辺の770軒ほどで一時、停電が発生したということです。

猛暑と変わりやすい天気に翻弄される今年は、秋の味覚にも異変が起きています。

千葉県松戸市のブドウ園を訪ねました。いまが旬のブドウ。ただ定番の「巨峰」を見せてもらうと、ところどころにまだ緑色の粒があります。

加藤ぶどう園 加藤正芳園主

「こんな感じで、色回りがあまり思わしくない。本来は紫色のブドウ。着色がかなり厳しくなっている」

昼と夜の寒暖差で色が濃くなるといいますが、猛烈な暑さで高温障害になり、鮮やかな紫色になるのが遅いといいます。さらに粒のサイズも、やや小ぶりです。

加藤ぶどう園 加藤正芳園主

「ここに入っているのはすべて水。雨が降らなくて条件が悪くなって、いわゆる“ダブルパンチ”に」

暑さと水不足に悩まされていました。巨峰狩りのスタートを例年より1週間ほど遅らせ対応しています。

山形県でもワイン向けのブドウの収穫が最盛期を迎えています。しかし、「デラウェア」に異変が起きていました。

グレープリパブリック 遠藤恭兵さん

「上のほうだけ水分がなくなって、しおれてしまっている」

日光があたった部分がまるで干しブドウのようにひからびる事態になっていました。このワイナリーでは日焼け対策をしたものの、収穫したおよそ1割に被害が出ていて廃棄せざるを得ないといいます。

フルーツをふんだんに使うかき氷店にも影響が出ていました。

ひみつ堂 大坂早希店長

「モモはいま本当に旬で、本当はすごく柔らかくて、おいしいモモを1玉のせるメニューをやっている。硬いモモが入ってきているので1玉のせはお休み」

“1玉のせ”は、モモをまるごと1個のせた人気メニュー。本来はお盆明けに熟した柔らかいモモが手に入るといいますが、現在、入荷するのは硬いモモばかりだということです。

そのため一時的に提供をストップしているといいます。猛暑の影響で早熟なのでしょうか…

ひみつ堂 大坂早希店長

「ちょっと硬いモモが入ってくるのが、今年は早い。おいしいもの以外出したくないので」

農作物にも影響が出ています。秋の味覚でもあるナスは、ツヤのある紫色が特徴ですが、その一部で色が薄いまま収穫されたものがあるといいます。

ナス農家 田所恭一さん

「雨が少ないから“ぼけナス”という、こういうのができてる」

本来の色づきにならないため、“ぼけナス”と呼ばれています。

ナス農家 田所恭一さん

「成長する段階に水がなかったり、こういうナスになっちゃう」

水分不足により起きるという規格外品。この農家でとれる全体の1割近くが“ぼけナス”で、味に変わりはありませんが出荷できないため廃棄しているといいます。

厳しすぎる夏の猛暑が、秋の食卓にも影響を及ぼしそうです。