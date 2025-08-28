¶¶ËÜJOC²ñÄ¹¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¡¡Ï¢·È¤Ø¡Ö¤È¤â¤ËÊâ¤Þ¤»¤Æ¡×
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤¬28Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤òË¬¤ì¡¢6·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»º¶È¤ò¤â¤Ã¤È¹½ÃÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï9·î¤ËÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢11·î¤ËÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤ÉÅÔ»Ô·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÍ½Áª¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢³«ºÅÃÏ¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤ËÆüËÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£