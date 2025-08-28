5年前の8月28日、福岡市の商業施設で当時15歳だった男に娘を刺殺された母親がコメントを発表し、「時間がたつにつれ、悲しみが深まっている」と胸の内を明かしました。



当時21歳の女性は2020年8月28日、福岡市中央区の商業施設で、少年院を仮退院したばかりの当時15歳だった男に刺殺されました。男は懲役10年以上、15年以下の不定期刑の判決が確定しています。



女性の母親が発表したコメントには「時間がたつにつれ悲しみは深まり、日常にぽっかり空いた穴は埋まることはありません。悲しみで心が引き裂かれそうになり、考えるほど理不尽で悔しい思いでいっぱいです」と、今の心境がつづられています。

女性の遺族は2023年、「事件により精神的苦痛を受けた」として、男とその母親に対し損害賠償を求める裁判を起こしました。ことし3月、福岡地方裁判所は男におよそ5400万円の支払いを命じましたが、遺族には1円も支払われていないということです。



また、男の母親に対する賠償請求は退けられたため、裁判は現在も続いています。



女性の母親はコメントの中で、現状について「加害者も、その親も、事件に向き合い、反省し、責任を認め、娘に償いながら生きてほしいです」と訴えています。