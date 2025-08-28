Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

言語の壁を破る。長年の夢をPixelスマホがとうとう叶えてくれそうです！

Made by Googleの基調講演でGoogle（グーグル）が披露したのは、声帯模写のディープフェイクを組み込んだリアルタイム翻訳。言葉が通じない同士でも、Pixelを介して自然な会話が楽しめるというものです。

よっぽど自信があるのかGoogleは、当日リアルタイムの実演までしてくれました。人気コメディアン、ジミー・ファロンの英語をAIがスペイン語に同時通訳して、ジミー・ファロンそっくりな声で出力してくれてます。米GIZMODO上級エディターのRaymond Wongが撮ったデモ映像をどうぞ。

Wow, Jimmy Fallon's voice was translated-deepfaked-into Spanish on Pixel 10... and it worked fast and accurately. Even getting inflections correct. This is the quiet game-changing AI feature... translations pic.twitter.com/SAXeowCXpE - Ray Wong (@raywongy) August 20, 2025

ジミーも飛び上がって驚いています。

自分は家で見ていたんですが、スペイン語と英語ができるパートナーに聞いたら、イントネーションもばっちりで、かなり優秀だとのこと。自分で使ってみるまでは半信半疑だけど、幸先のいいスタートを切ったと言えそうです。

同時通訳を駆動するのは、大規模言語モデルのGemini Nanoと、Pixel 10のTensor G5プロセッサです。 Nanoモデルも翻訳機能もオンデバイスで処理してるので、会話の内容がクラウドに送信されることはありません。どっかのサーバーに自分の声そっくりな声が保存される気持ち悪さがないのは、助かりますよね。声も指紋や虹彩と並んで、金融機関とかのバイオメトリクス認証に使われる大事なものなので。

まあ、リアルタイムで自分の声がディープフェイクされるのが当たり前になったら、次は何？と身構える自分がいないと言ったら嘘になりますが。

でもこれまでの翻訳機能は各社期待外れのことが多かったので、今回のGoogleの発表には正直、感動です。同時通訳の聖杯達成を喜ぶのはまだ早いけど、スマホのリアルタイム翻訳が飛躍的進化を遂げたことは確か。なんでも斜に構える、へそ曲がりの自分が言うんだから間違いありません。