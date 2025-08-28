栃木シティ、所属選手が接触事故
栃木シティは28日、FW齋藤恵太(32)が接触事故を起こしたことを発表した。
クラブ公式サイトによると、事故は8月28日に栃木県佐野市内で発生。齋藤は自家用車を運転中、不注意により駐車場に停車していた車両に接触した。接触した車両に人は乗車しておらず、齋藤本人にも怪我はないという。事故発生後、速やかに警察等関係各所に連絡をしており、対応を行っている。
クラブは「このたびは関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。クラブとして齋藤に対し厳重注意を行うとともに、全選手・スタッフへの注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります」と伝えている。
