初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレスVol.36―THE 20th ANNIVERSARY―20周年記念大会」（9月11日、後楽園ホール）の記者会見が28日、都内で行われた。

メインのレジェンド選手権で第20代王者・船木誠勝（フリー）と対戦する初参戦の黒潮TOKYOジャパン（プロレスリングアップタウン）が会見に出席。かつての師匠との対戦に「怖いですよ。まず一言で言いば怖い。やりたくない。正直やりたくない」といきなり恐怖心をあらわににした。

WRESTLE1時代の10年前に船木に弟子入りも自らの意思ではなく会社の方針。当初は1日8食を食べさせられ、70キロの体重が1カ月で20キロ増えて90キロになったという。その後、逆に体重を落として60キロ台になった。「その後は食べるなと言われ、アーモンド20粒でカリカリのバキバキの体になった」と苦しい食生活を吐露。

恐怖を持ちながらの船木との対戦を受諾したのは「自分の今を知れる一番の相手。素直に勝ちたい。俺のいるところでやるより船木さんの土俵でやりたい」と10年の成長を師匠にどこまで通用するかをはかるつもりだ。