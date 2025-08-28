２７日のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」では、ナインティナインが８月に東京ドームで開催された「ＳＭＴＯＷＮ ＬＩＶＥ ２０２５ ｉｎ ＴＯＫＹＯ」を訪れた様子が放送された。

ＦＮＳ歌謡祭の際に東方神起からＳＭＴＯＷＮの取材に来て盛り上げて欲しいと頼まれていたと説明された。

冒頭、大勢のファンが集まっている東京ドーム前の広場にナイナイが登場。番組オープニングトークを行ったが、矢部浩之が「これたぶん、まわり、全員お客さんやんね？」。若い女性を中心に、多くのファンが行きかっているが、ナイナイが番組収録を行ってカメラが回っていてもほぼスルーされており、岡村隆史が「ええ距離感で寄ってこないですけど」と笑わせた。

「興味ゼロ」のテロップが流れ、矢部は「もうちょっと、ワーキャー言ってくれてもええねんで」と苦笑。岡村はナイナイの背後を指さして「見てください！完全に背中向けられてます」と笑わせた。ナイナイの後方では、女性らが立ち止まってはいたが、ナイナイ収録に目を向けることなく背中を向けて会場の写真を撮ろうとしており、岡村は「完全なる背中。こんなことなかなかないですよ」と言い、２人で「恥ずかしい」と声を上げていた。