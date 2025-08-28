合コンで出会ってお付き合いをした経験がある人も多いのではないでしょうか？ 合コンは、男性とごはんを食べながら楽しくおしゃべりができるので、短時間で距離が縮まりやすいですよね。ただ、合コンにはキャラ強めな男性がいることもあり、そういう日は食事だけしてそそくさと帰るのが一番です……。今回は、合コンで出会った勘違いポジティブ男の話をご紹介いたします。

勘違いポジティブ男

「友達に誘われて参加した合コンに激ヤバ男がいました。見た感じは爽やかな好青年って感じなんだけど、自己紹介したときに『今日は運命の恋探しにきました』『この俺のハートを射止めるラッキーガールはどの子かな？』と言っていて、女子一同ドン引き……。

その空気を察することもなく『恋は真剣勝負』『誰が選ばれても恨みっこなしでよろしく！』と自意識過剰発言をしてて、鳥肌が立ちましたよ。合コン終わりに無理やり連絡先を渡されたけど、一度も連絡はしてません」（体験者：20代 女性・医療事務／回答時期：2025年6月）

▽ きっと自分が世界一モテると思っていそうですよね……。冗談かと思うくらいの、痛すぎる発言です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。