欧州株　まちまち、米株先物ではナスダック指数が下げ渋り
東京時間19:20現在
英ＦＴＳＥ100　 9215.63（-39.87　-0.43%）
独ＤＡＸ　　24028.70（-17.51　-0.07%）
仏ＣＡＣ40　 7769.43（+25.50　+0.33%）
スイスＳＭＩ　 12198.48（-8.64　-0.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:20現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45712.00（+70.00　+0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6497.00（+1.00　+0.02%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23614.00（-14.75　-0.06%）