欧州株 まちまち、米株先物ではナスダック指数が下げ渋り
東京時間19:20現在
英ＦＴＳＥ100 9215.63（-39.87 -0.43%）
独ＤＡＸ 24028.70（-17.51 -0.07%）
仏ＣＡＣ40 7769.43（+25.50 +0.33%）
スイスＳＭＩ 12198.48（-8.64 -0.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:20現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45712.00（+70.00 +0.15%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6497.00（+1.00 +0.02%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23614.00（-14.75 -0.06%）
