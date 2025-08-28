麗しい米の甘みと青リンゴのような爽快感が光る「彩響ソーダ」か、世界五大ウイスキーの個性を凝縮した重厚な「碧Ao〈海薫るハイボール〉」か。フードコーディネーター中山秀明さんが、実際に試飲し、香りや余韻、飲みごたえを徹底分析。あなたの一杯は、涼やかな軽やかさ、それとも濃厚な深み？

麗しい米の甘みが印象的で涼やかな飲み口は見事

彩響ソーダ

アルコール成分：５％

原材料: 本格焼酎（国内製造）／炭酸、酸味料

価格: オープン価格

本格焼酎「彩響（あやひびき）」の美味しさをそのままに、爽快な味わいを楽しめる。青リンゴのような爽やかな香りと炭酸の心地よい刺激が特長。

「ベースの『彩響』は、デビュー時の発表会に参加したうえ自宅でソーダ割りにして飲んだこともありますが、この『彩響ソーダ』はそれより清酒酵母の風味を豊かに感じます。缶の商品にする際のブレンド技術なのか、より日本酒の吟醸香に似た、麗しい米の甘みが印象的。



年々フルーティー系焼酎の人気が高まっており、商品群も増えていますが、『彩響ソーダ』の果実味とクリアな吟醸香の立たせ方は、なかなかの個性を感じます。果実感は青リンゴ的なニュアンスで、涼やかな飲み口はお見事。5％のアルコール度数もちょうどよく、食中酒にマッチしそう。料理は和食全般、特に九州や沖縄の郷土食にはすこぶる合いますよ」（中山氏）

甘さ：0 キレ：4.5 アルコール感：2 酸味：1 果実味：1.5

世界五大ウイスキーの特徴を調和させたブランドならではの、多彩さと飲みごたえ

碧Ao〈海薫るハイボール〉

アルコール成分：9％

原材料:モルト、グレーン／炭酸

価格: オープン価格

「世界五大ウイスキー（※）の特徴を調和させたブランドならではの、多彩さがしっかり。香りからして多様的で、モルティだったり、フルーティだったり、また、スモーキーフレーバーもある充実の味わいです。



スコッチの華やかさと野性味、アイリッシュのまろやかな厚み、アメリカンの香ばしい甘やかさ、カナディアンのやさしい包容力、ジャパニーズの雅やかな深み。これらがグッときますね。個人的には、甘香ばしくスパイシーなニュアンスが豊かな印象。また、ハイボール缶でアルコール度数9%というのはなかなか高めで、飲みごたえも十分です」（中山氏）



※：スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアン、ジャパニーズ

モルト感：2.5 ボリューム：3 甘み：1.5 スモーク：3 フルーティ感：2

