元ＩＺ＊ＯＮＥで俳優のキム・ミンジュ（２４）が２８日、都内で映画「君の声を聴かせて」（９月２６日公開）のジャパンプレミアに登場した。

アイドル時代「女神」との異名をとったミンジュは、美脚が際立つミニ丈の黒ワンピで登場。登壇時、左足のヒールのストラップが外れてしまい、ホン・ギョン（２９）に直してもらうアクシデントも起きた。「私はこれまでＩＺ＊ＯＮＥの活動で日本に来ていましたが、久々に来ることができてうれしく思います」とあいさつしたが、続けて「カッコよく登場したかったんですが、靴のひもが外れてしまい申し訳ありませんでした」と照れ笑いした。

本作は０９年に制作された台湾映画の韓国リメイク作で、手話を通して愛を育んでいく青春ラブストーリー。ミンジュは、オリンピック代表も有力視される聴覚障がいの水泳選手のガウルを演じる。「実はもともと水泳ができなかったんです。練習は大変でしたが、ガウルの夢に向かっていくのと同じ気持ちで練習しました」と語った。また手話についても、撮影の２カ月前から学ぶ機会を得たといい「習ってみたらとても楽しかった。目を見て会話するので、演技をする上でもとても役に立った」と振り返った。

１８年１０月に日韓合同グループ・ＩＺ＊ＯＮＥの一員としてデビューしたミンジュは、２１年４月のグループ活動終了後、俳優へ転向していた。