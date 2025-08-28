ミニ財布にもカードケースにもなる、2WAYどころじゃないスマホショルダー

コンビニやスーパーなどワンマイル程度の外出や旅行先での散策などのシーンで活躍するのが、土屋鞄製造所が展開するレザープロダクトブランド・objcts.io（オブジェクツアイオー）「MagWear（マグウェア）」シリーズ。

iPhone裏面のMagSafeを利用して“iPhone自体にバッグを貼り付ける”ことで収納力をプラスする人気のシリーズが、汎用性と機能性をアップデートしてさらに使いやすくなりました。

「デタッチャブルストラップ+iPhoneケースセット／スリムカードホルダー」（3万800円）、「デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット／ウォレット」（3万5200円）、「デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット／マイクロバッグ」（3万7400円）の3アイテムは、上質な本革を採用したデザインも魅力。

マグネットで簡単に着脱できる独自構造のストラップを付属し、幅広いシーンにスムーズに対応します。

従来の「カードケース」から変更になった「スリムカードホルダー」は、よりスマートなシルエットに。カメラレンズへの干渉を軽減するために厚みを微調整してしています。最大2枚のカードを収納可能できる、ミニマルなケースです。

「ウォレット」は、正面のステッチをなくして、ふっくらと艶やかなレザーの質感を生かしたデザインに。

5枚程度の三つ折り紙幣を収納できる札入れ、10枚の硬貨やAirTagを入れられるコインポケット、計3枚のカードを収納できる2つのカードホルダーを搭載しています。

「マイクロバッグ」は、AirPodsやリップ、カギといった小物を収納できるポケットに加えて、2つのカードスリーブを搭載して収納力をアップ。ちょっとした外出ならこれひとつで事足りそうです。

今回、これらのiPhoneアクセサリーとストラップを簡単に着脱できるオリジナル金具を開発。内蔵のマグネットと金具同士が噛み合う設計によって高い保持力を発揮します。従来通りのカラビナにストラップを通せる仕様も踏襲しているので安心です。

ストラップを着脱式に変更したことにより、アクセサリー単体でスマホに装着して使うことが可能になったのもポイント。また、丸みのあるストラップの長さも両端を引くだけで簡単に調節できるようになり、使いやすさが向上しています。

現在のカラー展開はブラックとマシュマロの2色ですが、今後もカラバリは追加されるそう。また、チェーンやハンドストラップなど別売りのストラップも今秋発売を予定しているとのことです。

さらに、9月に発表予定と噂されている新型iPhoneシリーズにも対応予定だそうなので、今後のラインアップ拡充にも期待したいところです。

>> objcts.io

＜文／&GP＞

