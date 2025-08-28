エディオンは、ニトリとの共同開発商品であるモバイルヘアアイロンを、8月29日から店頭（一部、取り扱いのない店舗もある）および同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップで取り扱いを開始する。

せっかく朝にセットした髪型が、外出先で崩れてしまってガッカリしたことがあるのでは。出先で前髪や後れ毛が気になった時、サッと手直しできたら−−。そんな思いを抱いたことがあるかもしれない。



「モバイルヘアアイロン」

外出先でも手軽にヘアスタイルを整えたいというニーズに応え、エディオン・ニトリの両社でUSB給電式のモバイルヘアアイロンを開発した。持ち運びやすい軽量・コンパクト設計で、前髪や毛先のセットも思いのまま。いつでもどこでも、サッと理想のスタイリングが可能となっている。





商品特長は、約55gと軽量で、サイズ（約）は幅18×奥行25×高さ160mmとコンパクトサイズ。開閉ロック付き（ヒートプレートが完全に冷めてから本体を閉じる）で化粧ポーチなどに入れて持ち運びやすい仕様となっている。コンパクトであるため、前髪や後れ毛、毛先のポイントセットにも優れている。モバイルバッテリーやUSB電源アダプターから給電できる（充電式ではない。モバイルバッテリー・USB電源アダプターは付属していない。定格（5V／2.4A）以上を使用）ので外出先や旅行先でも気軽に使える。電源を入れてから約75秒で140℃に到達し、その後200℃まで温度上昇（周囲の温度等、使用の環境によって若干異なる。最高温度（200℃）に達するまでは約4分かかる）。忙しい朝や外出先でもスピーディに直し可能となっている。

［小売価格］1990円（税込）

［発売日］8月29日（金）

エディオン＝https://www.edion.co.jp