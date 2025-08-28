TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¿·³ãÈ¯Åìµþ¹Ô¤­¤Î¾å±Û¿·´´Àþ¡Ö¤È¤­300¹æ¡×¤¬¾åÌî±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬È¯²Ð¤·¤¿¡×¤ÈÃËÀ­±Ø°÷¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢58ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬Â­¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢Ãæ¤ò¸«¤ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¿·´´Àþ¤ÎÏ¢·ëÉôÊ¬¤Ë¤¤¤¿Â¾¤Î¾èµÒ¤«¤é°ûÎÁ¿å¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤Æ¡¢²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¾Ã²Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë±¦¼ê¤Î»Ø¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤­¤Î¤¦¤ÎÌë¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥­¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï²ÈÂ²¶¦ÍÑ¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éÈ¯²Ð¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¤Î°ìÉô¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£